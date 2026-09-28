A magyarok könnyen elvesznek a vitaminok kínálatában – így érdemes választani

De vajon mennyire tudatosok a magyarok vitaminpótlás terén, milyen készítményeket választanak, és mi alapján döntenek egy-egy táplálékkiegészítő mellett? Ezekre a kérdésekre keresett választ a BioTechUSA-cégcsoport friss, az Inspira Research közreműködésével készült, 1000 fős, online reprezentatív kutatása.
A vitaminok stabil helyet foglalnak el a magyarok mindennapjaiban
A felmérésből kiderült, hogy a magyar lakosság 68 százaléka fogyaszt táplálékkiegészítőt, közülük közel háromnegyedük hetente többször is. A vitaminok ezen belül is stabil alapot jelentenek, ugyanis a fogyasztás elsődleges mozgatórugója az egészség megőrzése és a betegségek megelőzése, míg a sportteljesítmény vagy a „biztos, ami biztos”-jellegű használat jóval kevésbé meghatározó. A táplálékkiegészítők így sokak számára már nem csupán időszakos megoldást jelentenek, hanem a tudatos életmód részévé váltak.
A megelőzés áll a vitaminfogyasztás középpontjában
A vitaminpiacot továbbra is a jól ismert készítmények uralják, a C-vitamin, a D-vitamin és a magnézium számítanak a legfontosabb alaptermékeknek. A kollagén-, szépségápolási és a testsúlykontrollt támogató termékek iránt érdeklődő vásárlók ugyanakkor jellemzően többféle táplálékkiegészítőt választanak.
A táplálékkiegészítők fogyasztásának egyik legfontosabb mozgatórugója a prevenció, hiszen a fogyasztók közel fele betegségmegelőzési céllal használ ilyen termékeket. Ez azt mutatja, hogy sokan már nem csupán akkor gondolnak a vitaminpótlásra, amikor valamilyen problémát tapasztalnak, hanem előre szeretnének tenni egészségük megőrzéséért.
A bizalom fontosabb az árnál
A vásárlási döntésben a saját korábbi tapasztalat, a termék összetétele és a szakorvosi javaslat a legfontosabb szempontok. Az ár ezekhez képest másodlagos tényező, de a fogyasztók jelentős része tart attól, hogy egy-egy termék nem a feltüntetett hatóanyag-tartalmat vagy megfelelő minőséget biztosítja. A BioTechUSA-cégcsoport saját tulajdonú gyártóüzemeik szigorú minőségbiztosítási és higiéniai előírások szerint működnek, amelyek biztosítják a termékek biztonságát és magas minőségét.
A széles választék bizonytalanságot szül
A bizalom mellett a választék bősége is kihívást jelent. Bár sokan ragaszkodnak a korábban bevált termékekhez és márkákhoz, a széles kínálat megnehezítheti a döntést. A vitaminokat nem fogyasztók elsősorban azért nem szednek ilyen készítményeket, mert nem érzik szükségét, míg a fiatalokat elsősorban a bizonytalanság tartja vissza.
A megfelelő termék kiválasztásához nagy segítség a termékösszetétel és az átlátható weboldal, ugyanakkor a fogyasztók tájékozódásához az egyes vitaminok és ásványi anyagok szerepéről szóló érthető és hiteles információk szintén hasznosak. A tudatos választás alapja az egyéni szükségletek és a személyes célok figyelembevétele, továbbá igaz az is, hogy a kiegyensúlyozott étrendet az étrendkiegészítők nem helyettesítik, de praktikusan alkalmazhatók a mindennapokban"
– tette hozzá a Németh Sándor, a BioTechUSA termékspecialistája.
Hol vásárolják a vitaminokat a magyarok?
A vásárlási szokások az életkor és a lakóhely szerint is eltérnek. A fiatalabb fogyasztók körében a drogériák, míg az idősebb korosztályoknál inkább a gyógyszertárak a meghatározó beszerzési helyek. A kisebb településeken különösen fontos a patikákhoz kapcsolódó személyes bizalom, miközben a vitaminfókuszú vásárlók nyitottabbak az online csatornákra is. Az is jól látható trend, hogy a gyógyszertárak folyamatosan bővítik kínálatukat, egyre inkább a drogériák szélesebb termékválasztékát biztosítják.
A vitaminokra fordított összeg is tudatos keretek között marad
A magyarok átlagosan 9500 forintot költenek havonta vitaminokra, a mediánérték pedig 8000 forint. A piac mintegy háromnegyede 12 ezer forint alatti havi kerettel gazdálkodik. Az adatok alapján tehát a vitaminvásárlás a fogyasztók többségénél rendszeres, ugyanakkor jól körülhatárolható kiadást jelent. Az átlag és a medián közötti különbség arra is utal, hogy miközben a többség mérsékeltebb összeget fordít vitaminokra, egy kisebb, magasabb költésű fogyasztói csoport felfelé húzza az átlagot.
A legaktívabb fogyasztók a 40-49 évesek
A legaktívabb fogyasztók a 40–49 éves korosztály, emellett a nők és a megyei jogú városok lakói is az átlagosnál gyakrabban választanak táplálékkiegészítőket. „
A 40–49 éves korosztály kiemelt fogyasztói aktivitása mellett érdemes figyelmet fordítani a perimenopauzában érintett nőkre is, akiknél a hormonális változások miatt különösen fontos a megfelelő kalcium-, D-vitamin- és fehérjebevitel. Ezeket elsősorban kiegyensúlyozott, változatos étrenddel érdemes biztosítani, szükség esetén pedig egyéni pótlás is szóba jöhet”
– mondja Somogyi Sára, a BioTechUSA dietetikus szakértője. A fiatalabb, 18–29 éves korosztályban ezzel szemben magasabb az alkalmi használók aránya, náluk a döntési bizonytalanság is jelentősebb akadály.
A rendszeresen sportolók körében a táplálékkiegészítők sok esetben a tudatos étrend és az edzésterv természetes részét képezik, míg a vitaminfókuszú fogyasztóknál a hiánypótlás és az egészségmegőrzés áll a középpontban. A sportolói szegmens inkább a klasszikus alaptermékekre koncentrál.
A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a vitaminok és más táplálékkiegészítők fogyasztása sok magyar számára már nem alkalmi döntés, hanem a tudatos egészségmegőrzés része. A szélesedő kínálattal ugyanakkor egyre fontosabbá válik a megfelelő tájékozódás is: érdemes az egyéni étrendet, életmódot, életkort és az esetleges speciális szükségleteket figyelembe véve választani. Különösen az őszi-téli időszakban kerülnek előtérbe a vitaminok, de a tudatos választás nem szezon kérdése: annak alapja annak ismerete, hogy az adott tápanyagra miért, milyen forrásból és milyen mennyiségben van szükségünk. Ebben a hiteles, szakmailag megalapozott tájékoztatásnak kulcsszerepe van.
A BioTechUSA-cégcsoportról
A magyar tulajdonban lévő BioTechUSA-cégcsoport Európa egyik legnagyobb és legdinamikusabban növekvő étrend-kiegészítő, sportruházat és speciális élelmiszer gyártójaként és forgalmazójaként jelenleg több mint 100 országban, 51 webshoppal, 330 franchise üzlettel, csaknem 2000 munkavállalóval és 4800 partnerrel van jelen. A BioTechUSA-n túl a cégcsoporthoz további négy márka tartozik: az edzőtermi edzés iránt hosszú távon elkötelezettek márkája, a Scitec Nutrition, Magyarország több mint 20 éves testépítő és fitnesz webmagazinja, a Builder és az egyedi keverőpalackokat gyártó ShakerStore. A vállalat folyamatosan fejleszti termékportfólióját, hogy az egyre színesebb vásárlói igényeknek maximálisan megfeleljen. Aktuális termékkínálata több mint 2000 termékből áll, így támogatva a legkülönfélébb vásárlói célokat, legyen szó fogyásról, izomtömeg-növelésről vagy teljes életmódváltásról. A vállalat aktívadományozási tevékenységet is folytat, mely során többek között egészségügyi dolgozókat, rászorulókat és nonprofit szervezeteket támogat.