A magyarok könnyen elvesznek a vitaminok kínálatában – így érdemes választani

Forrás: BioTechUSA

De vajon mennyire tudatosok a magyarok vitaminpótlás terén, milyen készítményeket választanak, és mi alapján döntenek egy-egy táplálékkiegészítő mellett? Ezekre a kérdésekre keresett választ a BioTechUSA-cégcsoport friss, az Inspira Research közreműködésével készült, 1000 fős, online reprezentatív kutatása.

A vitaminok stabil helyet foglalnak el a magyarok mindennapjaiban

A felmérésből kiderült, hogy a magyar lakosság 68 százaléka fogyaszt táplálékkiegészítőt, közülük közel háromnegyedük hetente többször is. A vitaminok ezen belül is stabil alapot jelentenek, ugyanis a fogyasztás elsődleges mozgatórugója az egészség megőrzése és a betegségek megelőzése, míg a sportteljesítmény vagy a „biztos, ami biztos”-jellegű használat jóval kevésbé meghatározó. A táplálékkiegészítők így sokak számára már nem csupán időszakos megoldást jelentenek, hanem a tudatos életmód részévé váltak.

A megelőzés áll a vitaminfogyasztás középpontjában

A vitaminpiacot továbbra is a jól ismert készítmények uralják, a C-vitamin, a D-vitamin és a magnézium számítanak a legfontosabb alaptermékeknek. A kollagén-, szépségápolási és a testsúlykontrollt támogató termékek iránt érdeklődő vásárlók ugyanakkor jellemzően többféle táplálékkiegészítőt választanak.

A táplálékkiegészítők fogyasztásának egyik legfontosabb mozgatórugója a prevenció, hiszen a fogyasztók közel fele betegségmegelőzési céllal használ ilyen termékeket. Ez azt mutatja, hogy sokan már nem csupán akkor gondolnak a vitaminpótlásra, amikor valamilyen problémát tapasztalnak, hanem előre szeretnének tenni egészségük megőrzéséért.

A bizalom fontosabb az árnál

A vásárlási döntésben a saját korábbi tapasztalat, a termék összetétele és a szakorvosi javaslat a legfontosabb szempontok. Az ár ezekhez képest másodlagos tényező, de a fogyasztók jelentős része tart attól, hogy egy-egy termék nem a feltüntetett hatóanyag-tartalmat vagy megfelelő minőséget biztosítja. A BioTechUSA-cégcsoport saját tulajdonú gyártóüzemeik szigorú minőségbiztosítási és higiéniai előírások szerint működnek, amelyek biztosítják a termékek biztonságát és magas minőségét.

A széles választék bizonytalanságot szül

A bizalom mellett a választék bősége is kihívást jelent. Bár sokan ragaszkodnak a korábban bevált termékekhez és márkákhoz, a széles kínálat megnehezítheti a döntést. A vitaminokat nem fogyasztók elsősorban azért nem szednek ilyen készítményeket, mert nem érzik szükségét, míg a fiatalokat elsősorban a bizonytalanság tartja vissza.