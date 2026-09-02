Kiderült: az internetezők fele fordult már az AI-hoz egészségügyi kérdésben

Csaknem minden második felnőtt magyar internetező fordult már AI-n, azaz mesterséges intelligencián alapuló alkalmazáshoz egészségügyi kérdésben - derül ki az NN Biztosító Egészség 2026 kutatásából. A kutatás eredményeit bemutató, MTI-hez eljuttatott szerdai közlemény szerint a mesterséges intelligenciát (MI) használó 18-69 éves korosztályban tízből heten egészségügyi kérdést is feltettek, így összességében az internetezők 46 százaléka használta már az MI-t egészségügyi témában.

Az internetezők fele fordult az AI-hoz egészségügyi témában / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Az internetezők fele fordult az AI-hoz egészségügyi témában

A használat korosztályonként jelentősen eltér, de korántsem csak a fiatalokra jellemző: a 18-29 évesek 65 százaléka kérdezett már MI-alapú chatbotot, asszisztenst vagy alkalmazást az egészségével kapcsolatban, de a hatvan év feletti internethasználók körében is minden negyedik élt már ezzel a lehetőséggel - tették hozzá. Jelezték: az MI-alapú alkalmazásokat főként tünetellenőrzésre, öndiagnózisra, leletek és laboreredmények értelmezésére, általános információk keresésére, gyógyszerek és mellékhatások megismerésére használják az érintettek.

A kutatásból jól látszik, hogy az emberek nem orvost keresnek a mesterséges intelligenciában, hanem értelmezést és eligazodást: meg akarják érteni a saját leletüket, tudni szeretnék, hova forduljanak. Ez önmagában értékes, de a felelős döntéshez ennél többre van szükség

- idézik a közleményben Holló Bencét, az NN Biztosító elnök-vezérigazgatóját, aki szerint azoknak a szolgáltatásoknak van jövője, amelyek valódi szakemberhez vezetik el a digitális tájékozódást.

A kutatás rámutatott arra is, hogy a felhasználók kellő óvatossággal és fenntartással kezelik az MI-alapú alkalmazásokat. Azok körében, akik már kértek ilyen alkalmazástól egészségügyi segítséget, mindössze 29 százalék bízik meg az így kapott diagnózisban vagy szakvéleményben, 19 százalék egyáltalán nem, a többség (55 százalék) pedig kettős érzésekkel viszonyul hozzá - írták.

Kiderült az is, hogy a digitális és az MI-alapú mentális egészségmegoldások iránt egyelőre visszafogott a nyitottság. A 18-29 évesek átlag feletti arányban érdeklődnek a személyre szabott ajánlások, a korai figyelmeztetések, az alváskövetés és a hangulatmérés iránt, a 60-69 évesek körében ezzel szemben kiugróan magas, 56 százalék az elutasítók aránya - ismertette az NN Biztosító.