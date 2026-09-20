Megrepedt az algyői vasúti híd – azonnal közbe kellett lépni

Megrepedt az algyői vasúti híd egyik keresztmerevítő eleme, ezért jelentős sebességkorlátozást vezettek be a Tiszán átvezető szakaszon. A vonatok és a Szeged–Hódmezővásárhely között közlekedő tram-train a korábbi 100 helyett legfeljebb 60 kilométer/órával haladhat át a hídon – írja a Telex.

Repedést találtak az algyői vasúti híd hídszerkezetében. A tram-train és a vonatok csak 60 kilométer/órával közlekedhetnek a szakaszon (illusztráció)

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Egyelőre nem tudni, mi okozta a repedést az algyői vasúti hídon

A MÁV közlése szerint a repedést a vasúti híd ellenőrzése során fedezték fel. A társaság egyelőre vizsgálja, mi okozhatta a hídszerkezet sérülését, és milyen javításra lesz szükség. Emiatt azt sem lehet még tudni, mennyibe kerülhet a beavatkozás, illetve mikor szüntethetik meg a korlátozást.

A jelenlegi sebességkorlátozás a társaság szerint körülbelül egy perccel növeli a menetidőt, fennakadást azonban egyelőre nem okoz sem a tram-train, sem a Szeged–Békéscsaba között közlekedő vonatok esetében.

A hídnál korábban is volt már korlátozás. A tram-train üzembe állításakor a szerelvények nagyobb sebességnél imbolygó mozgást végeztek, ezért akkor legfeljebb 80 kilométer/órával közlekedhettek. A problémán később a lengéscsillapítók cseréjével enyhítettek. A mostani sérülés okát azonban még vizsgálják, ezért egyelőre nem lehet kijelenteni, hogy a korábbi mozgás és a hídszerkezet repedése között van kapcsolat.

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