Meglepő dolgoktól is jelezhet az alkoholszonda – ezekre figyelj, mielőtt autóba ülsz

Egy szlovák televíziós műsor, a Test Magazin kísérletében több ételt, édességet és terméket is megvizsgáltak, melyek után tud pozitívan jelezni az alkoholszonda.
A teszt során például kakaós ostya, rumos-puncsos szelet és pezsgős jégkrém elfogyasztása után is jelzett a készülék.
Egyes erős rágók és egy ismert mentolos cukorka szintén pozitív eredményt adott a kísérletben.
A szájvíz még látványosabb eredményt produkált: közvetlenül használat után 4,37 ezrelékes értéket jelzett a mérőeszköz. Ez azonban nem azonos azzal, mintha valaki ennyi alkoholt fogyasztott volna, hiszen a szájban maradó alkohol rövid időre befolyásolhatja a légalkoholmérést – írja a KEMMA.
Az alkohollal készült ételeknél sem tűnik el feltétlenül minden alkohol
Sokan úgy gondolják, hogy főzés vagy sütés közben az alkohol teljesen elpárolog az ételből. Ez azonban nem feltétlenül igaz. A Dining Guide által ismertetett vizsgálatok szerint az alkohol jelentős része bizonyos elkészítési módoknál az ételben maradhat, ezért az alkohollal készült fogások esetében sem érdemes automatikusan abból kiindulni, hogy egyáltalán nincs már bennük alkohol.
Egy sörrel készülő ételnél például hosszabb főzés szükséges ahhoz, hogy az alkoholtartalom jelentősen csökkenjen.
Ez azért is lényeges, mert Magyarországon a gépi meghajtású járművek vezetésénél zéró tolerancia van érvényben: aki vezet, annak szervezetében nem lehet alkohol. A rendőrség ezért is azt hangsúlyozza, hogy aki alkoholt fogyasztott, ne vezessen.
Mi történik, ha a szonda közvetlenül étel vagy szájvíz után jelez?
A rendőrség friss tájékoztatása szerint a hiteles, elektromos légalkoholmérő berendezések kalibrált eszközök, amelyek a kilélegzett levegő alkoholtartalmát mérik. A rendőrség hangsúlyozza azt is, hogy a készülékeket rendszeresen kalibrálják, ezért nem lehet egyszerű házi praktikákkal „átverni” őket.
Ha valaki közvetlenül az ellenőrzés előtt alkoholtartalmú ételt fogyasztott vagy alkoholt tartalmazó szájvizet használt, érdemes ezt jeleznie az intézkedő rendőrnek.
Egy ilyen körülmény ugyanis magyarázhatja az átmeneti eredményt, és további vizsgálatra lehet szükség. A közúti ellenőrzés során a mérési eredményeket a rendőrségi eljárás szabályai szerint értékelik.
Nem lehet babérlevéllel vagy jégkockával átverni
Az interneten és a közösségi médiában számos olyan legenda kering, amely szerint bizonyos trükkökkel kijátszható az alkoholszonda. A rendőrség szerint azonban sem a babérlevél rágása, sem rézdarab vagy érme szopogatása, de még a jégkocka elrágása sem alkalmas erre. A hiteles készülékek működését az ilyen praktikák nem teszik hatástalanná.
A rendőrség szerint a modern mérőeszközök működését a műszerben található fűtőelem is segíti, amely a leheletet automatikusan 34 Celsius-fokosra melegíti, ezzel a kondenzációt is mérsékli. A készülékek pontosságát rendszeres kalibrálással biztosítják.
Mekkora bírság járhat ittas vezetésért?
A rendőrség 2026-os tájékoztatása szerint a hiteles légalkoholmérő 0,15 mg/l-es értéktől már közigazgatási bírságot alapozhat meg: ennél az értéknél 50 ezer forintos bírságot, 0,25 mg/l-ig pedig 156 ezer forintos bírságot említ a rendőrség. A 0,25 mg/l-t elérő vagy meghaladó érték már a büntetőjogi felelősség szempontjából is jelentős lehet.
A rendőrség adatai szerint az ittas vezetés továbbra is komoly közlekedésbiztonsági kockázatot jelent, ezért rendszeres és kampányszerű ellenőrzéseket is végeznek.
2024-ben 828 személyi sérüléssel járó balesetet regisztráltak Magyarországon, amelyet ittas közlekedők okoztak.
A legegyszerűbb szabály továbbra is az, hogy aki vezetni fog, ne fogyasszon alkoholt. Ez nemcsak a rendőrségi ellenőrzés miatt fontos, hanem azért is, mert az alkohol növeli a közlekedési balesetek kockázatát.
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