Meglepő dolgoktól is jelezhet az alkoholszonda – ezekre figyelj, mielőtt autóba ülsz

Egy szlovák televíziós műsor, a Test Magazin kísérletében több ételt, édességet és terméket is megvizsgáltak, melyek után tud pozitívan jelezni az alkoholszonda.

Meglepő dolgoktól is jelezhet az alkoholszonda - Illusztráció

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A teszt során például kakaós ostya, rumos-puncsos szelet és pezsgős jégkrém elfogyasztása után is jelzett a készülék.

Egyes erős rágók és egy ismert mentolos cukorka szintén pozitív eredményt adott a kísérletben.

A szájvíz még látványosabb eredményt produkált: közvetlenül használat után 4,37 ezrelékes értéket jelzett a mérőeszköz. Ez azonban nem azonos azzal, mintha valaki ennyi alkoholt fogyasztott volna, hiszen a szájban maradó alkohol rövid időre befolyásolhatja a légalkoholmérést – írja a KEMMA.

Az alkohollal készült ételeknél sem tűnik el feltétlenül minden alkohol

Sokan úgy gondolják, hogy főzés vagy sütés közben az alkohol teljesen elpárolog az ételből. Ez azonban nem feltétlenül igaz. A Dining Guide által ismertetett vizsgálatok szerint az alkohol jelentős része bizonyos elkészítési módoknál az ételben maradhat, ezért az alkohollal készült fogások esetében sem érdemes automatikusan abból kiindulni, hogy egyáltalán nincs már bennük alkohol.

Egy sörrel készülő ételnél például hosszabb főzés szükséges ahhoz, hogy az alkoholtartalom jelentősen csökkenjen.

Ez azért is lényeges, mert Magyarországon a gépi meghajtású járművek vezetésénél zéró tolerancia van érvényben: aki vezet, annak szervezetében nem lehet alkohol. A rendőrség ezért is azt hangsúlyozza, hogy aki alkoholt fogyasztott, ne vezessen.

Illusztráció

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Mi történik, ha a szonda közvetlenül étel vagy szájvíz után jelez?

A rendőrség friss tájékoztatása szerint a hiteles, elektromos légalkoholmérő berendezések kalibrált eszközök, amelyek a kilélegzett levegő alkoholtartalmát mérik. A rendőrség hangsúlyozza azt is, hogy a készülékeket rendszeresen kalibrálják, ezért nem lehet egyszerű házi praktikákkal „átverni” őket.

Ha valaki közvetlenül az ellenőrzés előtt alkoholtartalmú ételt fogyasztott vagy alkoholt tartalmazó szájvizet használt, érdemes ezt jeleznie az intézkedő rendőrnek.

Egy ilyen körülmény ugyanis magyarázhatja az átmeneti eredményt, és további vizsgálatra lehet szükség. A közúti ellenőrzés során a mérési eredményeket a rendőrségi eljárás szabályai szerint értékelik.