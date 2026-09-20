Az Alzheimer-kór már egymillió magyart érinthet – riasztó adatok kerültek napvilágra

Melyek az Alzheimer-kór és a demencia legfontosabb kockázati tényezői?

Hogyan csökkenthető a demencia kialakulásának esélye?

Mikor jelezhet valódi problémát a memória romlása?

Magyarországon becslések szerint 2–300 ezer ember él demenciával, a hozzátartozókkal és gondozókkal együtt pedig közel egymillió embert érint a probléma. Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb oka, az esetek 70–80 százalékáért felelős.

Alzheimer-kór megelőzése: Mutatjuk, milyen demencia tüneteknél érdemes orvoshoz fordulni (illusztráció)

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Hidasi Zoltán, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának docense szerint a demencia olyan mértékű szellemi hanyatlással jár, amely miatt a beteg idővel már a mindennapi életben is segítségre szorulhat. A feledékenység azonban önmagában még nem jelent Alzheimer-kórt. Negyven-ötven éves kor felett egészséges embereknél is romolhat a nevek, tárgyak helyének vagy más információk felidézése. A memóriát a fáradtság, a stressz és a szorongás is ronthatja.

Alzheimer-kór megelőzése: ezek a tényezők növelhetik a kockázatot

A betegség pontos oka nem ismert, kialakulásában több tényező is szerepet játszhat. A szakirodalom 14 rizikófaktort azonosít, köztük a cukorbetegséget, a magas vérnyomást, a depressziót, a dohányzást, az alkoholfogyasztást, az elhízást, valamint a szellemi és fizikai aktivitás hiányát. Melcherné Kázár Ágnes Eszter háziorvos szerint a nemzetközi kutatások alapján a demenciás esetek mintegy 45 százaléka megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne.