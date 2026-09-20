Az Alzheimer-kór már egymillió magyart érinthet – riasztó adatok kerültek napvilágra

- Melyek az Alzheimer-kór és a demencia legfontosabb kockázati tényezői?
- Hogyan csökkenthető a demencia kialakulásának esélye?
- Mikor jelezhet valódi problémát a memória romlása?
Magyarországon becslések szerint 2–300 ezer ember él demenciával, a hozzátartozókkal és gondozókkal együtt pedig közel egymillió embert érint a probléma. Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb oka, az esetek 70–80 százalékáért felelős.
Hidasi Zoltán, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának docense szerint a demencia olyan mértékű szellemi hanyatlással jár, amely miatt a beteg idővel már a mindennapi életben is segítségre szorulhat. A feledékenység azonban önmagában még nem jelent Alzheimer-kórt. Negyven-ötven éves kor felett egészséges embereknél is romolhat a nevek, tárgyak helyének vagy más információk felidézése. A memóriát a fáradtság, a stressz és a szorongás is ronthatja.
Alzheimer-kór megelőzése: ezek a tényezők növelhetik a kockázatot
A betegség pontos oka nem ismert, kialakulásában több tényező is szerepet játszhat. A szakirodalom 14 rizikófaktort azonosít, köztük a cukorbetegséget, a magas vérnyomást, a depressziót, a dohányzást, az alkoholfogyasztást, az elhízást, valamint a szellemi és fizikai aktivitás hiányát. Melcherné Kázár Ágnes Eszter háziorvos szerint a nemzetközi kutatások alapján a demenciás esetek mintegy 45 százaléka megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne.
A demencia megelőzése ráadásul nem időskorban kezdődik. Fiatalabb korban az oktatás és az egészségtudatos életmód, később pedig a rendszeres mozgás, az egészséges táplálkozás, az alkohol kerülése, valamint a szív- és érrendszeri betegségek és a cukorbetegség megfelelő kezelése csökkentheti a kockázatot.
A memóriazavar első jeleinél érdemes orvoshoz fordulni
Magyarországon sok esetben csak középsúlyos vagy súlyos állapotban derül ki, hogy valaki demenciával él. A korai felismerés ezért különösen fontos, noha az Alzheimer-kórnak jelenleg nincs hatékony gyógyszeres kezelése.
A tünetek hátterében ugyanakkor más probléma, például hormonális eltérés vagy vitaminhiány is állhat. Hidasi Zoltán szerint memóriazavar esetén először a háziorvost érdemes felkeresni, aki szükség esetén neurológiai vagy pszichiátriai szakellátásra irányíthatja a beteget.
A demencia előrehaladtával egyre több segítségre lehet szükség. Súlyos állapotban már az étkezés és a tisztálkodás sem feltétlenül megy önállóan, miközben Magyarországon a gondozás terheinek jelentős részét jelenleg a családok viselik.