Ezeket a dalokat az egész ország énekelte – mutatjuk Aradszky László legnagyobb slágereit

Aradszky László 1935. szeptember 20-án született Budapesten. Pályafutásának egyik első nagy sikere 1963-ban érkezett, amikor a Még ide-oda húz a szív című dallal megosztott első helyezést ért el a Magyar Rádió Tessék választani! könnyűzenei versenyén. A dal nagy lemezsiker lett, és országos ismertséget hozott számára.

Aradszky László a hatvanas években vált országosan ismertté

Fotó: Schumy Csaba / DFP

Karrierje ezt követően gyorsan ívelt felfelé. A hatvanas években sorra születtek azok a felvételei, amelyek később a magyar tánczene örökzöldjeivé váltak. Az Isten véled, édes Piroskám különösen fontos helyet foglalt el pályafutásában: a dallal 1966-ban újabb rádiós könnyűzenei versenyt nyert, a felvétel pedig meghozta számára az ország első aranylemezét.

A sikert hamarosan újabb aranylemez követte, miután a Pókháló az ablakon is átlépte a százezres eladási példányszámot. Aradszky valamennyi nagy táncdalfesztivál döntőjében szerepelt, 1967-ben pedig az Annál az első ügyetlen csóknál című dallal második helyezést és előadói díjat szerzett.

Évtizedeken át aktív maradt, és több generáció is megismerhette dalait. Pályafutása során külföldön is számos alkalommal fellépett, miközben Magyarországon a klasszikus táncdal egyik legismertebb képviselője maradt.

Ezek voltak Aradszky László legnagyobb slágerei

5. Még ide-oda húz a szív

A Még ide-oda húz a szív Aradszky László pályájának egyik legfontosabb korai felvétele. A Dobos Attila és S. Nagy István nevéhez kötődő dallal 1963-ban megosztott első helyezést szerzett a Magyar Rádió Tessék választani! versenyén. Maga az énekes egy későbbi életútinterjúban úgy emlékezett vissza, hogy ezzel indult el igazán a karrierje. Elmondása szerint a lemezből már akkor 70–80 ezer példány fogyott.

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