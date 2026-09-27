Jelentős áramszüneteket jelentett be az E.ON: hétfőtől akár 8-9 órára is áram nélkül maradhatunk

Több településen is áramszünet várható 2026. szeptember 28. és október 2. között. Az E.ON ügyfelei akár 8-9 órára is áram nélkül maradhatnak, azonban szerencsére nem feltétlenül érinti a kimaradás az adott település egészét.

Több településen is tervezett áramszünet várható, mely több órás is lehet

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Honnan tudhatom, hogy áramkimaradás lesz?

Először is fontos tisztázni: előre bejelentett, tervezett, a villamosenergia-hálózat karbantartási munkálatai miatt beiktatott áramszünetről van szó, ami ugyan több települést is érint a jövő hét folyamán, de szerencsére sok esetben nem teljes települést, csak annak bizonyos részeit. Ugyanakkor ennél is fontosabb információ, hogy az érintett háztartásokat 15 nappal a munkálatok előtt már értesítették. Azaz csak azoknak kell készülnie kimaradásra, akik kaptak erről szóló értesítést.

Mely településeken lesz áramszünet?

Fejér vármegye:

Előszállás, Sárbogárd, Seregélyes, Székesfehérvár, Mezőszentgyörgy, Bicske, Csabdi, Dég, Ercsi, Iváncsa, Lajoskomárom, Sárszentmihály, Csákvár, Rácalmás, Szabadbattyán, Vértesacsa, Lovasberény, Nádasdladány, Pusztaszabolcs és Vajta egyes fogyasztási helyein lehet áramszünet.

Egyes településeken (például Székesfehérvár, Seregélyes) akár több napot is érinthetnek a munkálatok.

Somogy vármegye: