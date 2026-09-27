Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Jelentős áramszüneteket jelentett be az E.ON: hétfőtől akár 8-9 órára is áram nélkül maradhatunk

Rendkívüli

Ötöslottó: milliárdokat lehetett nyerni ezekkel a számokkal – 18-an távoztak milliókkal a sorsolás után

áramszünet

Jelentős áramszüneteket jelentett be az E.ON: hétfőtől akár 8-9 órára is áram nélkül maradhatunk

55 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Mutatjuk az érintett településeket! Itt kell számítani áramszünetre szeptember utolsó napjaiban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
áramszünetE.ONáram

Több településen is áramszünet várható 2026. szeptember 28. és október 2. között. Az E.ON ügyfelei akár 8-9 órára is áram nélkül maradhatnak, azonban szerencsére nem feltétlenül érinti a kimaradás az adott település egészét.

Több településen is tervezett áramszünet várható, mely több órás is lehet
Több településen is tervezett áramszünet várható, mely több órás is lehet
Fotó: Shutterstock

Honnan tudhatom, hogy áramkimaradás lesz?

Először is fontos tisztázni: előre bejelentett, tervezett, a villamosenergia-hálózat karbantartási munkálatai miatt beiktatott áramszünetről van szó, ami ugyan több települést is érint a jövő hét folyamán, de szerencsére sok esetben nem teljes települést, csak annak bizonyos részeit. Ugyanakkor ennél is fontosabb információ, hogy az érintett háztartásokat 15 nappal a munkálatok előtt már értesítették. Azaz csak azoknak kell készülnie kimaradásra, akik kaptak erről szóló értesítést. 

Mely településeken lesz áramszünet?

Fejér vármegye:

  • Előszállás, Sárbogárd, Seregélyes, Székesfehérvár, Mezőszentgyörgy, Bicske, Csabdi, Dég, Ercsi, Iváncsa, Lajoskomárom, Sárszentmihály, Csákvár, Rácalmás, Szabadbattyán, Vértesacsa, Lovasberény, Nádasdladány, Pusztaszabolcs és Vajta egyes fogyasztási helyein lehet áramszünet. 
  • Egyes településeken (például Székesfehérvár, Seregélyes) akár több napot is érinthetnek a munkálatok.

Somogy vármegye:

  • Ádándon, Balatonberényben, Balatonszabadiban, Böhönyén, Kaposváron, Tabon, Siójuton, Gamáson, Iharosberényben, Balatonlellén, Balatonszárszón, Magyaregresen, Szulokon, Barcson, Kaposfőn, Kéthelyen, Kiskorpádon, Nagybajomban, Osztopánban, Pálmajorban és Igalban várható karbantartás miatt beiktatott áramszünet szeptember 28. és október 2. között.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!