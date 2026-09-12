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halálos áramütés

Halálos áramütés végzett a 17 éves fiúval – zokogva mesélt az édesanyja

34 perce
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Halálos áramütés ért egy 17 éves fiút három héttel ezelőtt az aszódi vidámparknál. Barátai a kiáltására rohantak hozzá, egyikük, egy mindössze 13 éves gyerek próbálta megmenteni. Az áldozat édesanyja szerint mulasztás történhetett, az üzemeltető jogi képviselője azonban ezt tagadja.
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halálos áramütésédesanyavidámpark

Megtörten beszélt fia haláláról az RTL Híradójában annak a 17 éves fiúnak az édesanyja, akit három héttel ezelőtt halálos áramütés ért az aszódi vidámparknál.

áramütés
Áramütés végzett a fiúval. Fotó: Unsplash

Gyászol az édesanya: halálos áramütés érte a nyári munkát végző fiát

Az anya a csatornának azt mondta, hogy fia nyári munkát végzett a fesztiválra kitelepült vidámparknál, ám fizetést nem kapott érte. Az üzemeltető ügyvédje ezzel szemben azt állítja, hogy a tinédzser nem dolgozott a vidámparknak, csupán szívességből segített.

Egyelőre az sem tisztázott, hogy a fiú mit csinált az elektromos elosztó közelében, amikor megrázta az áram. Az üzemeltetők szerint ez továbbra is rejtély.

A fiatal kiáltását meghallották a barátai, akik azonnal a segítségére siettek. Egyikük, egy mindössze 13 éves fiú gumitalpú cipőjével lerúgta az áldozatot, hogy megszakítsa az áramütést, de ekkor már nem lehetett megmenteni az életét.

A gyászoló édesanya úgy véli, hogy mulasztás vezethetett fia halálához. Ezt az üzemeltetők ügyvédje tagadja, és azt állítja, hogy a vidámpark elektromos rendszere hibátlan volt.

A tragédia körülményeit a rendőrség is vizsgálja. Halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének gyanúja miatt indult nyomozás.

 

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