Ezeken a budapesti helyeken lesznek új zebrák, a Széna téren már elkészült a beruházás

Újabb gyalogosbarát fejlesztés készült el Budapesten: biztonságosabbá vált az átkelés a Margit körúton, a Széna téri villamosmegállónál. A beruházás a meglévő gyalogátkelőhely környezetének átalakításával javítja a gyalogosok biztonságát és az akadálymentes közlekedést. A fejlesztés a Kiskorrekciós beavatkozások program része, amely kisebb, gyorsan megvalósítható beruházásokkal teszi biztonságosabbá és kényelmesebbé a közlekedést – derül ki a BKK közleményéből.
A Budapest Közút és a BKK közös projektje nemcsak új gyalogátkelőhelyek kialakítására, illetve a meglévők korszerűsítésére terjed ki, hanem akadálymentesítési és kerékpáros közlekedést segítő fejlesztéseket is magában foglal. A főváros több kerületében megvalósuló beruházások összhangban állnak Budapest Közlekedésbiztonsági Stratégiájának célkitűzéseivel, valamint a Vision Zero szemlélettel, és elsősorban a gyalog, valamint kerékpárral közlekedők mindennapi közlekedését teszik biztonságosabbá és kényelmesebbé.
Peront is bővítettek a Széna téren
Befejeződött a Margit körúton, a Széna téri villamosmegállónál található gyalogátkelőhely környezetének átalakítása.
A fejlesztés részeként bővítették a peront, így az átkelő és a környező terület átláthatóbbá és biztonságosabbá vált.
A beruházás a bevásárlóközpont bejáratánál található átkelő használatát is kényelmesebbé teszi.
Több kerületben is épültek új zebrák
A program keretében a nyáron Budapest több pontján is elkészültek közlekedésbiztonsági fejlesztések.
A IV. kerületben három helyszínen – a Homoktövis utca és a Székpatak utca, a Homoktövis utca és a Külső Szilágyi út, valamint a Megyeri út és a Sárpatak utca kereszteződésében – középszigetek épültek.
A XII. kerületben átépítették a Márvány utca 26. előtt található zebrát. Új gyalogátkelőhely létesült a XIV. kerületben, a Mogyoródi út és a Fischer István utca csomópontjában, valamint a XX. kerületben, a Wesselényi utca és az Eperjes utca kereszteződésében. Békásmegyeren, a Madzsar József utcában szintén új zebra készült.
Kerékpársávok is készülnek
A program részeként két kerékpáros fejlesztés előkészítése is zajlik. A IX. kerületi Üllői úton, az Ecseri út és a Dési Huber utca között tervezett kerékpársáv kivitelezése várhatóan ősszel kezdődhet.
A IV. kerületi Óceánárok utcában szintén kerékpársáv kialakítását készítik elő, ez legkorábban az év végén valósulhat meg.
Jön a program második üteme
Már megkezdődött a Kiskorrekciós beavatkozások program második ütemének előkészítése is. A szerződések aláírása után indulhat a tervezés, majd a kivitelezés a kijelölt helyszíneken.
Új gyalogátkelőhelyet terveznek többek között:
- a VI. kerületi Nagymező utcában, a Dessewffy utca és a Zichy utca csomópontjában;
- a IX. kerületi Kinizsi és Knézits utca kereszteződésében;
- a XVII. kerületi Bakancsos utca és Újlak köz találkozásánál;
- a XVIII. kerületben az Üllői út és a Háromszék utca, valamint a Petőfi Sándor utca és a Gilice téri körforgalom térségében;
- a XIX. kerületi Katona József utca és Ajtósi utca kereszteződésében;
- a XXI. kerületi Katona József utca és Kolozsvári utca találkozásánál;
- a XXII. kerületi Dózsa György út és Tátra utca csomópontjában.
Emellett a XI. kerületi Etele téren a kerékpáros átjárhatóságot javítanák, a XIV. kerületben pedig az Ajtósi Dürer sor és a Hungária körút, valamint a Vezér utca és az Egressy út között alakítanának ki kerékpáros kapcsolatot.
A második ütemben várhatóan 2026 végéig öt-hat új gyalogátkelőhely készülhet el.
Biztonságosabb, akadálymentesebb városi közlekedés
A Kiskorrekciós beavatkozások program célja, hogy kisebb léptékű, gyorsan megvalósítható fejlesztésekkel hozzon érzékelhető javulást Budapest közlekedésében. Az új gyalogátkelőhelyek, középszigetek, akadálymentesített csomópontok és kerékpáros kapcsolatok biztonságosabbá és kényelmesebbé teszik a közterületek használatát minden közlekedő számára.
A város több pontján megvalósuló beruházások a Budapest Közlekedésbiztonsági Stratégiájában megfogalmazott célokat szolgálják, és a Vision Zero elveit követik, amelyek szerint a közlekedési rendszernek a lehető legnagyobb védelmet kell nyújtania az emberi hibák ellenére is. A fejlesztések kiemelt figyelmet fordítanak a sérülékeny közlekedők, különösen a gyalog és a kerékpárral közlekedők biztonságára. Ez a program is hozzájárul ahhoz, hogy Budapest közterületei élhetőbbé, biztonságosabbá és könnyebben használhatóvá váljanak.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy újabb korszerű villamos állt forgalomba Budapesten.