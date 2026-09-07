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Ezeken a budapesti helyeken lesznek új zebrák, a Széna téren már elkészült a beruházás

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Biztonságosabb lett az átkelés a II. kerületi Széna téren, miközben Budapest több kerületében is új gyalogátkelőhelyek és közlekedési fejlesztések készülnek.
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bkkfejlesztésbudapest

Újabb gyalogosbarát fejlesztés készült el Budapesten: biztonságosabbá vált az átkelés a Margit körúton, a Széna téri villamosmegállónál. A beruházás a meglévő gyalogátkelőhely környezetének átalakításával javítja a gyalogosok biztonságát és az akadálymentes közlekedést. A fejlesztés a Kiskorrekciós beavatkozások program része, amely kisebb, gyorsan megvalósítható beruházásokkal teszi biztonságosabbá és kényelmesebbé a közlekedést – derül ki a BKK közleményéből

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Megújult a Széna téri átkelő, és ezzel még nincs vége a budapesti közlekedésbiztonsági fejlesztéseknek: több kerületben új zebrák, középszigetek és kerékpáros kapcsolatok készülnek.
Fotó: BKK

A Budapest Közút és a BKK közös projektje nemcsak új gyalogátkelőhelyek kialakítására, illetve a meglévők korszerűsítésére terjed ki, hanem akadálymentesítési és kerékpáros közlekedést segítő fejlesztéseket is magában foglal. A főváros több kerületében megvalósuló beruházások összhangban állnak Budapest Közlekedésbiztonsági Stratégiájának célkitűzéseivel, valamint a Vision Zero szemlélettel, és elsősorban a gyalog, valamint kerékpárral közlekedők mindennapi közlekedését teszik biztonságosabbá és kényelmesebbé.

Peront is bővítettek a Széna téren

Befejeződött a Margit körúton, a Széna téri villamosmegállónál található gyalogátkelőhely környezetének átalakítása. 

A fejlesztés részeként bővítették a peront, így az átkelő és a környező terület átláthatóbbá és biztonságosabbá vált.

A beruházás a bevásárlóközpont bejáratánál található átkelő használatát is kényelmesebbé teszi.

Több kerületben is épültek új zebrák

A program keretében a nyáron Budapest több pontján is elkészültek közlekedésbiztonsági fejlesztések.

A IV. kerületben három helyszínen – a Homoktövis utca és a Székpatak utca, a Homoktövis utca és a Külső Szilágyi út, valamint a Megyeri út és a Sárpatak utca kereszteződésében – középszigetek épültek.

A XII. kerületben átépítették a Márvány utca 26. előtt található zebrát. Új gyalogátkelőhely létesült a XIV. kerületben, a Mogyoródi út és a Fischer István utca csomópontjában, valamint a XX. kerületben, a Wesselényi utca és az Eperjes utca kereszteződésében. Békásmegyeren, a Madzsar József utcában szintén új zebra készült.

Kerékpársávok is készülnek

A program részeként két kerékpáros fejlesztés előkészítése is zajlik. A IX. kerületi Üllői úton, az Ecseri út és a Dési Huber utca között tervezett kerékpársáv kivitelezése várhatóan ősszel kezdődhet.

A IV. kerületi Óceánárok utcában szintén kerékpársáv kialakítását készítik elő, ez legkorábban az év végén valósulhat meg.

Jön a program második üteme

Már megkezdődött a Kiskorrekciós beavatkozások program második ütemének előkészítése is. A szerződések aláírása után indulhat a tervezés, majd a kivitelezés a kijelölt helyszíneken.

Új gyalogátkelőhelyet terveznek többek között:

  • a VI. kerületi Nagymező utcában, a Dessewffy utca és a Zichy utca csomópontjában;
  • a IX. kerületi Kinizsi és Knézits utca kereszteződésében;
  • a XVII. kerületi Bakancsos utca és Újlak köz találkozásánál;
  • a XVIII. kerületben az Üllői út és a Háromszék utca, valamint a Petőfi Sándor utca és a Gilice téri körforgalom térségében;
  • a XIX. kerületi Katona József utca és Ajtósi utca kereszteződésében;
  • a XXI. kerületi Katona József utca és Kolozsvári utca találkozásánál;
  • a XXII. kerületi Dózsa György út és Tátra utca csomópontjában.

Emellett a XI. kerületi Etele téren a kerékpáros átjárhatóságot javítanák, a XIV. kerületben pedig az Ajtósi Dürer sor és a Hungária körút, valamint a Vezér utca és az Egressy út között alakítanának ki kerékpáros kapcsolatot.

A második ütemben várhatóan 2026 végéig öt-hat új gyalogátkelőhely készülhet el.

Biztonságosabb, akadálymentesebb városi közlekedés

A Kiskorrekciós beavatkozások program célja, hogy kisebb léptékű, gyorsan megvalósítható fejlesztésekkel hozzon érzékelhető javulást Budapest közlekedésében. Az új gyalogátkelőhelyek, középszigetek, akadálymentesített csomópontok és kerékpáros kapcsolatok biztonságosabbá és kényelmesebbé teszik a közterületek használatát minden közlekedő számára. 

A város több pontján megvalósuló beruházások a Budapest Közlekedésbiztonsági Stratégiájában megfogalmazott célokat szolgálják, és a Vision Zero elveit követik, amelyek szerint a közlekedési rendszernek a lehető legnagyobb védelmet kell nyújtania az emberi hibák ellenére is. A fejlesztések kiemelt figyelmet fordítanak a sérülékeny közlekedők, különösen a gyalog és a kerékpárral közlekedők biztonságára. Ez a program is hozzájárul ahhoz, hogy Budapest közterületei élhetőbbé, biztonságosabbá és könnyebben használhatóvá váljanak.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy újabb korszerű villamos állt forgalomba Budapesten.

 

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