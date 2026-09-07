Ezeken a budapesti helyeken lesznek új zebrák, a Széna téren már elkészült a beruházás

Újabb gyalogosbarát fejlesztés készült el Budapesten: biztonságosabbá vált az átkelés a Margit körúton, a Széna téri villamosmegállónál. A beruházás a meglévő gyalogátkelőhely környezetének átalakításával javítja a gyalogosok biztonságát és az akadálymentes közlekedést. A fejlesztés a Kiskorrekciós beavatkozások program része, amely kisebb, gyorsan megvalósítható beruházásokkal teszi biztonságosabbá és kényelmesebbé a közlekedést – derül ki a BKK közleményéből.

Megújult a Széna téri átkelő, és ezzel még nincs vége a budapesti közlekedésbiztonsági fejlesztéseknek: több kerületben új zebrák, középszigetek és kerékpáros kapcsolatok készülnek.

Fotó: BKK

A Budapest Közút és a BKK közös projektje nemcsak új gyalogátkelőhelyek kialakítására, illetve a meglévők korszerűsítésére terjed ki, hanem akadálymentesítési és kerékpáros közlekedést segítő fejlesztéseket is magában foglal. A főváros több kerületében megvalósuló beruházások összhangban állnak Budapest Közlekedésbiztonsági Stratégiájának célkitűzéseivel, valamint a Vision Zero szemlélettel, és elsősorban a gyalog, valamint kerékpárral közlekedők mindennapi közlekedését teszik biztonságosabbá és kényelmesebbé.

Peront is bővítettek a Széna téren

Befejeződött a Margit körúton, a Széna téri villamosmegállónál található gyalogátkelőhely környezetének átalakítása.

A fejlesztés részeként bővítették a peront, így az átkelő és a környező terület átláthatóbbá és biztonságosabbá vált.

A beruházás a bevásárlóközpont bejáratánál található átkelő használatát is kényelmesebbé teszi.

Több kerületben is épültek új zebrák

A program keretében a nyáron Budapest több pontján is elkészültek közlekedésbiztonsági fejlesztések.

A IV. kerületben három helyszínen – a Homoktövis utca és a Székpatak utca, a Homoktövis utca és a Külső Szilágyi út, valamint a Megyeri út és a Sárpatak utca kereszteződésében – középszigetek épültek.

A XII. kerületben átépítették a Márvány utca 26. előtt található zebrát. Új gyalogátkelőhely létesült a XIV. kerületben, a Mogyoródi út és a Fischer István utca csomópontjában, valamint a XX. kerületben, a Wesselényi utca és az Eperjes utca kereszteződésében. Békásmegyeren, a Madzsar József utcában szintén új zebra készült.