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bank

Országszerte több ATM is leáll a jövő héten: mutatjuk, hol lehetnek gondok

7 perce
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Nem árt előre felkészülni! Egyes ATM-ek rövidebb ideig nem lesznek használhatók.
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bankkarbantartásatm

Szeptember utolsó hetében, valamint október első felében több ATM készülék nem lesz használható tervezett karbantartás miatt – tudatta honlapján az MBH Bank. A pénzintézet tájékoztatása szerint a megjelölt időszakokban az alább felsorolt ATM-eken semmilyen szolgáltatás nem lesz elérhető, így a pénzfelvétel sem. 

Mutatjuk, mely ATM-eket érinti a karbantartás miatti szolgáltatáskiesés!
Mutatjuk, mely ATM-eket érinti a karbantartás miatti szolgáltatáskiesés!
Fotó: Unsplash

Ezek az ATM-ek nem lesznek ideiglenesen használhatók

  • Nyíregyháza, Dózsa György utca 11.– 2026.09.29-én 16:00 és 18:00 között
  • Komló, Városház tér 5. – 2026.09.29-én 16:00 és 18:00 között
  • Kapuvár, Gesztenye sor 5. – 2026.09.29-én 16:00 és 18:00 között
  • Nyíregyháza, Kossuth utca 66/A – 2026.09.30-án 16:00 és 18:00 között
  • Dunaharaszti, Baktay Ervin tér 5. Fszt. 9. – 2026.10.06-án 16:00 és 18:00 között
  • Budakalász, Petőfi tér 11. – 2026.10.07-én 12:00 és 14:00 között
  • Gyál, Kőrösi út 116. – 2026.10.13-án 16:00 és 18:00 között
  • Gyula, Városház utca 23. – 2026.10.14-én 16:00 és 18:00 között

Az online rendszereket is érinti a karbantartás

Ide kattintva lehet elolvasni, mikor tartja az MBH Bank októberben az online rendszereit érintő karbantartását. Ezekben az időszakokban a bank alkalmazásai, valamint az átutalások, az online vásárlások és a qvik-fizetések is akadozhatnak, illetve nem lesznek elérhetők.

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