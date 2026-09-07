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Audi-gyár

Audi gyárbezárás: megszólalt a vállalat, ezt mondják a győri üzem jövőjéről

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Komoly kérdések merültek fel a győri Audi jövőjével kapcsolatban a Volkswagen-csoport szeptember 3-i döntése után. Az Audi gyárbezárás lehetőségével kapcsolatban most egyértelmű válasz érkezett a vállalattól.
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Audi-gyárGyőrAudi

A győri Audi Hungaria közlése szerint a Volkswagen Konszern Felügyelőbizottságának szeptember 3-i határozata nem érinti az Audi Hungariát, így jelenleg a győri vállalat kapacitáskihasználásának módosítása sincs napirenden.

Audi
A Volkswagen Konszern Felügyelőbizottságának szeptember 3-i határozata nem érinti az Audi Hungariát - Illusztráció
Fotó: Pixabay

A Volkswagen-csoport szeptember 3-i döntése kijelölte a vállalatcsoport jövőbeni stratégiai tervének kereteit. A megvalósítás ezt követően az egyes márkák feladata, az Audi számára pedig egyértelmű irányt határoztak meg.

Az Audi célja a versenyképesség jelentős javítása, amelynek érdekében csökkentenék a költségeket és a működés komplexitását.

Emellett a vállalat fókuszálná termékportfólióját, valamint a jövőbeni beruházásokat is egyértelmű prioritások mentén tervezi és valósítja meg – írja a Kisalföld.

Az Audi tovább erősíti regionális jelenlétének stratégiai fókuszát is

Észak-Amerikában nagyobb hangsúlyt helyeznek az SUV-modellekre, miközben folytatják a beszállítók lokalizálását.

A németországi neckarsulmi gyár esetében ugyanakkor jelentős versenyképesség-javítást és fenntartható jövőkép kialakítását tűzték ki célul a munkavállalói érdekképviseletekkel közösen.

Az Audi emellett karcsúsítja szervezeti felépítését, csökkenti a párhuzamos folyamatokból adódó munkát, és még következetesebben alkalmazza az automatizációban és a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket.

 

 

 

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