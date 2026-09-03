Megdőlt a rekord: több mint száz éve nem volt ilyen forró az augusztus Magyarországon

Bár időnként úgy tűnik, lassan kezd mérséklődni a kánikula, egyelőre még nem érdemes búcsút inteni a nyári melegnek, hiába ért véget hivatalosan az évszak. Az idei augusztus ráadásul egy új rekordot is megdöntött. A HungaroMet mérései alapján a 2026. augusztus középhőmérséklet országos átlagban 24,9 °C, ami 3,7 fokkal haladta meg az éghajlati normált (az 1991–2020-as átlag 21,2 °C volt). Ezzel országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a XX. század kezdete óta.

Brutálisan meleg volt az idei augusztus / Fotó: Vémi Zoltán / MW

Brutálisan meleg volt az idei augusztus

Az is kiderült, hogy sokfelé 25 fok felett alakult a havi középhőmérséklet, a Dél-Alföldön nagyobb területen még a 26 fokot is meghaladta. Sőt, a magasabb hegyeinken is 20 fok felett volt az augusztusi átlagérték.

A tartós hőség mellett azonban a rendkívül száraz hónapok sorozata is folytatódott: az augusztusi országos átlag – az eddig beérkezett adatok alapján –, mindössze 15,6 mm, ami 74%-kal elmarad a szokásostól (1991–2020-as átlag: 59,5 mm).

Országos átlagban az idei tehát a negyedik legszárazabb, de helyenként – a lenti térképek egyikén fehéren pontozott területeken –, a legszárazabb augusztus 1901 óta. A havi csapadék még a 40 mm-t is csak kisebb körzetekben érte el, miközben főleg az Alföldön sokfelé 5 mm alatt maradt az augusztusi csapadékösszeg.

Hogy alakul a következő napok időjárása?

Csütörtökön változóan felhős, meleg időre számíthatunk. Bár több órára kisüt a nap, nyugaton és északnyugaton egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat, amelyekhez erős, viharos széllökések társulhatnak. A hajnali 7–19 fok után délután 25–32 fok várható.

Pénteken délnyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Csapadékra csak kis eséllyel, elsősorban az északi, északkeleti határ közelében számíthatunk. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödhet. A reggel 14–19 fokkal indul, délután pedig 28–32 fokig melegszik a levegő, északkeleten néhány fokkal hűvösebb lehet.

Szombaton sok napsütéssel indul a hétvége, később azonban észak felől megnövekedhet a felhőzet, többfelé kisebb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati, nyugati szél északira fordul, és nagy területen megerősödik. A hajnal 15–22 fokos minimumokat hoz, délután pedig akár 30–36 fok közötti maximumokra készülhetünk - írja a Köpönyeg.