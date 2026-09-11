Nem érdekelte, hogy nem fér el: parkoló autókat tört össze a billencses

Döbbenetes jeleneteket rögzített egy autós fedélzeti kamerája Budapesten: egy billencses teherautó sofőrje a szűk Gizella úton a parkoló autók között próbált átférni, ám több kocsinak is nekiment. Az egyik BMW-t az ütközés erejével egyszerűen odébb is tolta.
Sokkoló jeleneteket rögzített a Budapesti Autósok Közösségének egyik tagja szeptember 9-én a főváros XIV. kerületében. Történt ugyanis, hogy a Gizella úton, miután egy billencses teherautós úgy döntött, ha nem fér el az úton, ő akkor is utat tört magának a parkoló autók mellett. A videón ugyanis jól látszik, nem csak nekimegy a teherautós több személyautónak is, de az egyiket, egy BMW-t egy határozott ütközéssel odébb is tolja.
Szándékosan tört autókat a billencses
A felvétel alapján a sofőr rendkívül szűk helyen próbált áthaladni a nagyméretű járművel, miközben mindkét oldalon parkoló autók nehezítették a manővert
- írja a Budapesti Autósok Közössége.
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