Nem érdekelte, hogy nem fér el: parkoló autókat tört össze a billencses

Sokkoló jeleneteket rögzített a Budapesti Autósok Közösségének egyik tagja szeptember 9-én a főváros XIV. kerületében. Történt ugyanis, hogy a Gizella úton, miután egy billencses teherautós úgy döntött, ha nem fér el az úton, ő akkor is utat tört magának a parkoló autók mellett. A videón ugyanis jól látszik, nem csak nekimegy a teherautós több személyautónak is, de az egyiket, egy BMW-t egy határozott ütközéssel odébb is tolja.

Szándékosan tört autókat a billencses. Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Szándékosan tört autókat a billencses

A felvétel alapján a sofőr rendkívül szűk helyen próbált áthaladni a nagyméretű járművel, miközben mindkét oldalon parkoló autók nehezítették a manővert

- írja a Budapesti Autósok Közössége.