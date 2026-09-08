Előzés miatt tört ki a balhé: pisztollyal, karóval és késsel támadt egymásra két autós csapat

Egy előzés miatt veszett össze két autós csapat Mezőfalvánál, majd ezután brutális összecsapás vette kezdetét a mezőfalvaiak és a sárbogárdiak között. A csapat tagjai ekkor megálltak az út közepén és a csomagtartókból előkerült pisztollyal, éles karóval és késsel estek egymásnak.

Fegyverekkel támadt egymásra két autós csapat / Fotó: TV2 Híradó

Fegyverekkel támadt egymásra két autós csapat

A TV2 Híradó információi szerint a két csapat este megkereste egymást és tovább folytatták az őrjöngést. Egy helybéli férfi elmondta, éjjel tizenegykor is hallani lehetett az ordibálást, majd a helyszínre hét-nyolc rendőrautó szállt ki.

A környékbeliek szerint körülbelül tíz autóval érkeztek a sárbogárdiak: úgy tudják, a balhé közben az egyiküket egy késsel is megszúrták. A helyiek most attól tartanak, a két csapat újra egymásnak esik.

A Híradó az ügyben megkereste a rendőrséget, ahonnan az a választ kapták, mire kiértek a helyszínre, már nem tapasztaltak jogsértést, a támadás pontos körülményeit azonban továbbra is vizsgálják.

A közelmúltban Monoron szabadultak el az indulatok: ekkor két család esett egymásnak. Úgy tudni, két kamaszlány veszett össze egymással egy fiún, majd ezután az egyikük rokonai megrohamozták a másik tini családját. A végén legalább hatvan ember ütötte egymás karókkal, vascsövekkel és kapákkal is. Az ügyben a legfrissebb fejlemények szerint két férfit tartóztattak le, miután a hatóságok szerint fennállt a veszélye annak, hogy megszöknek vagy újabb bűncselekményt követnek el.