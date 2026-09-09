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azbeszt

Pécelen is lehet azbeszt az utakban? Elrendelték a vizsgálatot

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Újabb Pest megyei településen merült fel, hogy az utakhoz használt kőzúzalék azbesztet tartalmazhat. Pécelen azbesztvizsgálat indul több utcában, elsősorban azokon a szakaszokon, ahol murvás vagy kőzúzalékos burkolat található.
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azbesztútburkolatPécel

Pécelen is megvizsgálják az utak burkolatához használt anyagokat, miután felmerült az azbeszt jelenlétének gyanúja. A város polgármestere, dr. Kővári Alexandra azokat az utcákat jelölte meg a vizsgálat szempontjából kiemelten, ahol murvás vagy kőzúzalékos burkolat található.

azbeszt, A truck is shown near the Belvedere Mine British Canadian (Mine BC) in Thetford Mines, Quebec, on July 22, 2026. The town was known as the asbestos capital of Canada with the last mine closing in 2012. (Photo by Graham Hughes/NurPhoto) (Photo by Graham Hughes / NurPhoto via AFP)
Azbesztbánya - Illusztráció - Fotó: GRAHAM HUGHES / NurPhoto

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az érintett útburkolati anyagok tartalmaznak-e azbesztet, illetve jelenthetnek-e egészségügyi vagy környezeti kockázatot.

A minták vizsgálatának eredménye alapján dönthetnek majd arról, szükség van-e további intézkedésekre.

A polgármester szerint amennyiben az eredmények indokolják, az önkormányzat azonnal megteszi a szükséges lépéseket. Emellett az állami azbesztmentesítési pályázatokra is benyújtják majd az igényüket, ha erre szükség lesz – írja a Blikk.

Pécelen azért is vált különösen fontossá a kérdés, mert a közelmúltban a szintén Pest megyei Maglódon már bebizonyosodott, hogy az utakra terített szürke kőzúzalék azbesztet tartalmaz.

Ott több utcában is használták az anyagot, amelyről később derült ki, hogy szennyezett.

A maglódi eset kapcsán Kérges László polgármester arról beszélt, hogy ha a szennyezett kőzúzalék náluk megjelent, akkor jó eséllyel Pest megye más településeire is kerülhetett belőle. Az érintett építési anyagot ugyanis egy olyan cég forgalmazza nagy tételben, amely országszerte értékesíti azt.

Pécelen ezért most megvizsgálják az érintett útszakaszokat. A lakosságot a vizsgálatok eredményéről később tájékoztatják, és az eredmények alapján döntenek a szükséges további lépésekről.

Nagykanizsán nem volt azbesztszennyezett egy parkoló, a laborban hibáztak

Újranyitották a nagykanizsai Széchenyi téri parkolót, miután kiderült, hogy a korábbi azbesztvizsgálatnál a laborban összecserélték a mintákat. Az újabb mérések igazolták, hogy a parkoló burkolata nem szennyezett, a város két másik pontján azonban pozitív eredményt mutattak a vizsgálatok.

 

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