Azbesztszennyezés - Nagykanizsán nem volt szennyezett egy parkoló, a laborban hibáztak

Újból megnyitották Nagykanizsán a Széchenyi téren július elején lezárt parkolót, mert kiderült, hogy a laborban összekeverték a mintákat, mégsem volt azbeszttel szennyezett a burkolat, a városban újabb helyeken azonban pozitív lett a vizsgálat, közölte közösségi oldalán a polgármester szerdán. Horváth Jácint arról számolt be, hogy újabb méréseket végeztek az elmúlt hónapban az azbesztgyanús helyszíneken, és ismét megvizsgáltatták a Széchenyi téren korábban pozitívnak jelzett parkoló mészkővel borított részét.

Hiba történt a nagykanizsai eredmények közzétételekor: összekeverték az azbesztgyanús helyszínek mintáit. Fotó: MW

Gyanús volt ugyanis, hogy a korábbi mérésben nem a bazalt, hanem a mészkő jelzett pozitív mintát , de bevizsgáltatták a parkoló bazaltos burkolatát is, és mindkét minta negatív lett - közölte.

Kiderült, hogy "a korábbi mérés során a laborban összecserélték a Széchenyi téri mintát egy olyan mintával, amely nincs kint Nagykanizsa közterületein". A teljes bizonyosság érdekében a polgármester újabb méréseket rendelt el a parkoló egészére, amelynek szerdán megérkezett eredménye igazolta, hogy a terület azbesztmentes, így a parkolót délután újból megnyitották.

Habár nem a parkolóban, de mégis van azbeszt Nagykanizsán

Horváth Jácint jelezte ugyanakkor azt is, hogy további mintákat küldtek a laborba elsősorban közterületekről, lakossági bejelentések alapján, és ezekből két minta pozitív lett.