Ilyen a kilátás a Badacsony tetejéről – fotókon a lenyűgöző panoráma

A Badacsony legmagasabb pontján álló Kisfaludy-kilátóért már önmagában megéri felkapaszkodni a hegyre. Tiszta időben a Balaton Tihanytól egészen a Keszthelyi-öbölig látható, miközben a Tapolcai-medence tanúhegyei is kirajzolódnak.

A Badacsony legmagasabb pontján álló kilátó azok közé a helyek közé tartozik, amelyekért már önmagában megéri nekivágni a hegynek.

Fotó: Veol/olvasói fotó

Több útvonalon is elérhető a kilátó

A Rózsakőtől indulva, a Páholy-kilátót érintve rövidebb túrával is feljuthatunk a hegytetőre. Aki hosszabb kirándulást tervez, Badacsonytomajról egy 9,1 kilométeres, nagyjából négyórás kört is bejárhat, amely 430 méter szintkülönbséget tartogat – olvasható a Veol oldalán.

Ilyen a panoráma a Badacsony tetejéről.

Fotó: Veol/olvasói fotó

Az út során több látványosságot is érinthetünk, köztük a Szent István király-kápolnát, a Klastrom-kutat és a Kőkaput, majd a Kisfaludy-kilátótól a Páholy-kő, az Egry József-kilátó és a Ranolder-kereszt felé folytathatjuk az utat. A túra végén a Tördemici kilátóhely és a 464 fokos Bujdosók lépcsője következhet.

Fotó: Veol/olvasói fotó

A hosszabb útvonal több meredek és lépcsős szakaszt is tartalmaz, ezért érdemes megfelelő cipőben útnak indulni. A hegyen kevés a vízvételi lehetőség, így kulaccsal ajánlott készülni, nedves időben pedig a bazaltköveken is óvatosan kell haladni.

Nem csak a panoráma miatt érdemes felmenni

A Badacsony más látnivalókat is tartogat.

A magasból egészen más arcát mutatja a Balaton.

Fotó: Veol/olvasói fotó

A Rózsakőhöz Kisfaludy Sándor és Szegedy Róza története, valamint egy máig élő szerelmi legenda kapcsolódik, míg a Bujdosók lépcsőjénél bazaltoszlopok és kőtengerek kísérik az ösvényt.

A Kisfaludy-kilátó felső szintjén panorámatáblák segítenek eligazodni a környező hegyek között: jól felismerhető többek között a Szent György-hegy, a Gulács, a Tóti-hegy és a Csobánc, miközben a Káli-medence jelentős része is belátható.