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Kritikusan alacsony a Balaton vízállása: figyelmeztették a vitorlások tulajdonosait

1 órája
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Szombaton mindössze 34 centiméteres volt a Balaton vízállása, ezzel pedig rendkívül gyorsan közelít a negatív rekordhoz. A BAHART körlevélben hívta fel a vitorlástulajdonosok figyelmét arra, hogy hajóikat érdemes korábban kiemelni.
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A HungaroMet szombati mérései szerint kritikusan alacsony, mindössze 34 centiméteres a Balaton átlagos vízállása, ami már csak 11 centiméterre van a 2003. október 4-én regisztrált 23 centiméteres negatív rekordtól - a valaha mért legalacsonyabbtól.

Kritikusan alacsony a Balaton átlag vízállása..
Kritikusan alacsony a Balaton átlag vízállása. (Képünk illusztráció) Fotó: Kurka Geza Corey / Shutterstock

A hetek óta tartó gyors apadás következményei már a táj képét is átformálják: Balatonfenyvesnél például újra előbukkant a mederből a Majom-sziget néven ismert homokpad, így a látogatók száraz lábbal sétálhatnak be a tó belsejébe.

Veszélyben vannak a balatoni vitorlások

A Sonline szerint a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) körlevélben sürgeti a vitorlástulajdonosokat, hogy a megszokottnál jóval korábban daruzzák ki hajóikat. A fix telepítésű kikötői daruk alatti vízmélység ugyanis rohamosan csökken, és hamarosan lehetetlenné válhat a hajók partra emelése.

A társaság kiemelte, ha egy hajó a sekély víz miatt megfeneklik, annak kimentése kizárólag a tulajdonos feladata és költsége lesz, mivel a BAHART nem rendelkezik az ehhez szükséges eszközökkel és kapacitással.

A sekély vízben elakadt, több tonnás tőkesúlyos vitorlások kiszabadítása komoly szakértelmet igényel. A mentéshez speciális emelőballonokat kell használni, és a folyamat akár 4-5 órát is igénybe vehet. Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke elmondta, hogy a tó vízállása 2003 óta nem volt ennyire alacsony, és ezt a bonyolult, drága mentési technikát is az akkori kényszerhelyzet miatt kellett kidolgozniuk.

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