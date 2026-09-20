Kritikusan alacsony a Balaton vízállása: figyelmeztették a vitorlások tulajdonosait

A HungaroMet szombati mérései szerint kritikusan alacsony, mindössze 34 centiméteres a Balaton átlagos vízállása, ami már csak 11 centiméterre van a 2003. október 4-én regisztrált 23 centiméteres negatív rekordtól - a valaha mért legalacsonyabbtól.

Kritikusan alacsony a Balaton átlag vízállása. (Képünk illusztráció) Fotó: Kurka Geza Corey / Shutterstock

A hetek óta tartó gyors apadás következményei már a táj képét is átformálják: Balatonfenyvesnél például újra előbukkant a mederből a Majom-sziget néven ismert homokpad, így a látogatók száraz lábbal sétálhatnak be a tó belsejébe.

Veszélyben vannak a balatoni vitorlások

A Sonline szerint a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) körlevélben sürgeti a vitorlástulajdonosokat, hogy a megszokottnál jóval korábban daruzzák ki hajóikat. A fix telepítésű kikötői daruk alatti vízmélység ugyanis rohamosan csökken, és hamarosan lehetetlenné válhat a hajók partra emelése.

A társaság kiemelte, ha egy hajó a sekély víz miatt megfeneklik, annak kimentése kizárólag a tulajdonos feladata és költsége lesz, mivel a BAHART nem rendelkezik az ehhez szükséges eszközökkel és kapacitással.