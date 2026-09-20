Kritikusan alacsony a Balaton vízállása: figyelmeztették a vitorlások tulajdonosait

A HungaroMet szombati mérései szerint kritikusan alacsony, mindössze 34 centiméteres a Balaton átlagos vízállása, ami már csak 11 centiméterre van a 2003. október 4-én regisztrált 23 centiméteres negatív rekordtól - a valaha mért legalacsonyabbtól.
A hetek óta tartó gyors apadás következményei már a táj képét is átformálják: Balatonfenyvesnél például újra előbukkant a mederből a Majom-sziget néven ismert homokpad, így a látogatók száraz lábbal sétálhatnak be a tó belsejébe.
Veszélyben vannak a balatoni vitorlások
A Sonline szerint a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) körlevélben sürgeti a vitorlástulajdonosokat, hogy a megszokottnál jóval korábban daruzzák ki hajóikat. A fix telepítésű kikötői daruk alatti vízmélység ugyanis rohamosan csökken, és hamarosan lehetetlenné válhat a hajók partra emelése.
A társaság kiemelte, ha egy hajó a sekély víz miatt megfeneklik, annak kimentése kizárólag a tulajdonos feladata és költsége lesz, mivel a BAHART nem rendelkezik az ehhez szükséges eszközökkel és kapacitással.
A sekély vízben elakadt, több tonnás tőkesúlyos vitorlások kiszabadítása komoly szakértelmet igényel. A mentéshez speciális emelőballonokat kell használni, és a folyamat akár 4-5 órát is igénybe vehet. Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke elmondta, hogy a tó vízállása 2003 óta nem volt ennyire alacsony, és ezt a bonyolult, drága mentési technikát is az akkori kényszerhelyzet miatt kellett kidolgozniuk.