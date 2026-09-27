Aggasztó a Balaton vízállása, tovább csökken a tó szintje

A Balaton vízszintje szeptember végén is folyamatosan csökken. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint szeptember 26-án már mindössze 32 centiméteres átlagos vízállást mértek. Ez jól mutatja, hogy a tó az idei nyár során jelentős vízveszteséget szenvedett el. A szakemberek szeptemberben és októberben is további apadással számoltak.

Szeptember 26-án már csak 32 centimétert mutatott a vízmérce a Balatonban - Illusztráció

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A szeptember végi adatok szerint a tó átlagos vízállása néhány nap alatt is tovább mérséklődött.

Szeptember 18-án még 35 centimétert mértek, szeptember 26-án azonban már csak 32 centimétert mutatott a vízmérce.

Az idei nyár folyamán ennél jóval magasabb értékekről indult a csökkenés. Július elején még 72 centiméteres vízállást mértek, július végére azonban 56 centiméterre süllyedt a Balaton szintje – írja a VEOL.

Mi okozza az alacsony vízállást?

A Balaton vízállását egyszerre több kedvezőtlen tényező befolyásolja. A csapadékhiány miatt kevesebb víz érkezik a tó vízgyűjtő területéről, miközben a nyári hőségben a párolgás jelentős veszteséget okoz.

Az aszály következtében a tó vízszintje a nyár második felében különösen gyorsan csökkent. Augusztus végén a becslések szerint mintegy 240–260 millió köbméter víz hiányzott a tóból a sokéves augusztus végi átlaghoz képest.

Ősszel emelkedhet a Balaton vízszintje?

Az ősz beköszöntével a párolgás várhatóan mérséklődik, ez azonban önmagában nem elegendő a vízszint gyors helyreállásához.

A Balaton vízszintjének érdemi emelkedéséhez megfelelő mennyiségű csapadékra van szükség a tó vízgyűjtőjén.

A szeptember végi adatok egyelőre nem mutatnak fordulatot: a hónap utolsó harmadában is folytatódott a lassú apadás. A következő hónapokban ezért elsősorban az időjárás és a csapadék mennyisége határozhatja meg, hogyan alakul a tó vízállása.

Fontos ugyanakkor, hogy a jelenlegi 32 centiméteres vízállás még nem jelenti a történelmi minimum elérését.

A hivatalos adatsor szerint a Balaton legalacsonyabb mért vízállása 23 centiméter volt, amelyet 2003. október 4-én regisztráltak.

A tó vízszintjének alakulását így a következő hetekben is érdemes figyelemmel kísérni. Tartós őszi és téli csapadék esetén megindulhat a feltöltődés, száraz időjárás mellett azonban az alacsony vízállás hosszabb ideig is fennmaradhat.