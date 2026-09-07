Vaddisznók garázdálkodnak Balatonalmádiban – a focipálya bánta

Szomorú látványban volt része a Balatonalmádi Sportközpont munkatársainak szombat reggel: a Balatonalmádi SE Facebook-oldalán számoltak be arról, hogy a kamerafelvételek alapján aznap hajnali 2 és 3 óra között vaddisznók jutottak be a létesítmény területére, és több helyen feltúrták az élőfüves labdarúgópályát, ami jelentős anyagi kárhoz vezetett.

Feldúlták a Balatonalmádi SE focipályáját / Fotó: Balatonalmádi SE

Feldúlták a Balatonalmádi SE focipályáját

A károk miatt át kellett szervezni a Városi Sportnaphoz kapcsolódó gyermeklabdarúgó-tornát, egy ideig pedig az is kérdéses volt, hogy a mérkőzéseket egyáltalán meg lehet-e tartani.

A következő hetek óriási szervezést igényelnek majd az egyesülettől: a Sportközpontban ugyanis hetente rengeteg utánpótlás- és felnőttedzést, bajnoki mérkőzést, valamint Bozsik-eseményt kell lebonyolítaniuk. A pályát ért károk ellenére azonban az egyesület mindent megtesz annak érdekében, hogy ezek a programok lehetőség szerint zavartalanul megvalósulhassanak, és a játékosokat, kiváltképp a gyerekeket, minél kevésbé érintsék a történtek.

Kollégáink dolgoznak a károk mielőbbi helyreállításán, emellett azonnali intézkedéseket teszünk annak érdekében is, hogy a vaddisznókat a jövőben távol tudjuk tartani a Sportközpont területétől. Köszönjük mindenkinek, aki a mai program gyors átszervezésében és a kialakult helyzet kezelésében segítségünkre volt!

- zárták a bejegyzésüket.