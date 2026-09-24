Villamossal ütközött, majd épületnek csapódott egy teherautó Budapesten, a mentők is a helyszínen – fotók

Villamossal karambolozott egy teherautó Budapest IV. kerületében, az István úton, a Jókai utcánál. A balesetben a teherautó egy épületnek is nekiütközött.

Baleset Újpesten

Fotó: Facebook/ujpest.hu

A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, a helyszínre a mentőket is riasztották. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani – írja a katasztrófavédelem.

Fotó: Facebook/ujpest.hu

A BKK Info a Facebookon azt írja: Baleset nehezíti a közlekedést Újpesten az István úton kifelé az Árpád út közelében. A 12-es, a 12A és a 14-es villamos helyett Rákospalota-Újpest vasútállomás és Angyalföld kocsiszín között pótlóbusz közlekedik.

Egymást érték a balesetek Veszprém megyében, mentőautónak ugrott egy szarvas

Rövid idő alatt két hasonló baleset is történt Veszprém megyében. A vadgázolás ezúttal egy mentőautót és egy személyautót is érintett.