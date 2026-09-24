Villamossal ütközött, majd épületnek csapódott egy teherautó Budapesten, a mentők is a helyszínen – fotók

Villamossal ütközött össze egy teherautó Újpesten. A baleset az István úton történt, ahol műszaki mentést végeznek a tűzoltók.
Villamossal karambolozott egy teherautó Budapest IV. kerületében, az István úton, a Jókai utcánál. A balesetben a teherautó egy épületnek is nekiütközött.
A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, a helyszínre a mentőket is riasztották. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani – írja a katasztrófavédelem.
A BKK Info a Facebookon azt írja: Baleset nehezíti a közlekedést Újpesten az István úton kifelé az Árpád út közelében. A 12-es, a 12A és a 14-es villamos helyett Rákospalota-Újpest vasútállomás és Angyalföld kocsiszín között pótlóbusz közlekedik.
Egymást érték a balesetek Veszprém megyében, mentőautónak ugrott egy szarvas
Rövid idő alatt két hasonló baleset is történt Veszprém megyében. A vadgázolás ezúttal egy mentőautót és egy személyautót is érintett.
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