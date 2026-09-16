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baleset

Kilenc hónapos csecsemő is érintett, súlyos baleset Debrecenben

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Kilenc hónapos csecsemő is érintett volt abban a szerda kora reggeli debreceni balesetben, amelyben egy autó és egy teherautó ütközött. A kisbaba szerencsére sértetlenül megúszta a karambolt, mert a korának megfelelő gyermekülésben, szabályosan és megfelelően rögzítve utazott.
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balesetbabacsecsemő

Rémisztő hírt osztott meg szeptember 16-án reggel hivatalos Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat. Közölték ugyanis, hogy a kora reggeli órákban történ debreceni balesetben, amelyben egy személygépkocsi és teherautó ütközött, egy kilenc hónapos csecsemő is érintett volna. Szerencsére azonban, mivel a baba korának megfelelő gyermekülésben, szabályosan és megfelelően rögzítve utazott, nem történt tragédia. Sértetlenül vészelte át a balesetet.

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A debreceni baleset helyszíne - Fotó: Országos Mentőszolgálat

Egy csecsemő is a baleset érintettje volt

Egy közúti baleset pillanatok alatt történik. Ilyenkor nem lehet arra számítani, hogy egy felnőtt majd megtartja a gyermeket. A megfelelő gyermekülés és annak helyes használata életet menthet. Ezért arra kérünk minden szülőt, nagyszülőt és mindenkit, aki gyermeket szállít: használjátok a gyermekülést minden alkalommal, akkor is, ha csak néhány percre indultok el. Indulás előtt pedig mindig ellenőrizzétek, hogy a gyermek megfelelően van-e rögzítve. A mai debreceni eset jól mutatja, mennyit számíthat, ha a legkisebbek biztonságáról minden alkalommal megfelelően gondoskodunk 

- közölte az OMSZ.

 

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