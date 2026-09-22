Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A napirend előtti felszólalások után több képviselő mentelmi joga is az Országgyűlés elé kerül – élőben az Origón!

baleset

Kamionbaleset miatt gigadugó alakult ki az M1-es autópályán

38 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Karambol történt az M1-es autópályán Budapest felé Bicske közelében. A baleset miatt torlódik a forgalom.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetkarambolM1-es autópálya

Összeütközött egy kamion és egy autó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske közelében. A baleset miatt hatalmas torlódás alakult ki, ami már meghaladta a 20 kilométert.

kamion, kerék, illusztráció, baleset
A baleset miatt torlódik a forgalom - Illusztráció
Fotó: Pixabay

Az Útinform kedd reggel azt írta, hogy a 38-as kilométernél a külső sávon áll a forgalom. Aki teheti, a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópontban tud lehajtani az autópályáról, és kerülni az 1-es főút felé.

Horrorbaleset Oroszlánynál: felismerhetetlenségig összetört az autó

Rohantak a mentők, három személyautó és egy teherautó karambolozott Oroszlánynál, a lángok is felcsaptak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!