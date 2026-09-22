Kamionbaleset miatt gigadugó alakult ki az M1-es autópályán

Összeütközött egy kamion és egy autó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske közelében. A baleset miatt hatalmas torlódás alakult ki, ami már meghaladta a 20 kilométert.

A baleset miatt torlódik a forgalom - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Az Útinform kedd reggel azt írta, hogy a 38-as kilométernél a külső sávon áll a forgalom. Aki teheti, a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópontban tud lehajtani az autópályáról, és kerülni az 1-es főút felé.

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