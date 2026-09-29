Baleset az M0-son: négy autó karambolozott, hatalmas a dugó

Négy autó ütközött össze az M0-s autóúton Csömör közelében, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, a 62. kilométernél kedden, a baleset miatt forgalomkorlátozásra kell számítani - közölte a katasztrófavédelem.

A baleset miatt nagy torlódás alakult ki - Illusztráció

Fotó: Tóth Imre / MW

A fővárosi hivatásos és a csömöri önkéntes tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották. Az érintett útszakaszon a külső és a leállósávon halad a forgalom.

Az Útinform tájékoztatása szerint lezárták a belső sávot a Kistarcsa-Cinkota csomópont után, a torlódás 3-4 km-es.

Halálos baleset történt Budapest közelében – képek a helyszínről

Tragikus kimenetelű közlekedési baleset történt hétfőn Budaörs közelében. A helyszínről érkezett olvasó fotók alapján egy kamion ütközött össze egy motorral.