Baleset az M0-son: négy autó karambolozott, hatalmas a dugó

Több autó is összeütközött az M0-s autóúton, az M3-as autópálya felé vezető oldalon. A baleset miatt forgalomkorlátozásra kell számítani, jelentős a torlódás.
Négy autó ütközött össze az M0-s autóúton Csömör közelében, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, a 62. kilométernél kedden, a baleset miatt forgalomkorlátozásra kell számítani - közölte a katasztrófavédelem.
A fővárosi hivatásos és a csömöri önkéntes tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották. Az érintett útszakaszon a külső és a leállósávon halad a forgalom.
Az Útinform tájékoztatása szerint lezárták a belső sávot a Kistarcsa-Cinkota csomópont után, a torlódás 3-4 km-es.
Halálos baleset történt Budapest közelében – képek a helyszínről
Tragikus kimenetelű közlekedési baleset történt hétfőn Budaörs közelében. A helyszínről érkezett olvasó fotók alapján egy kamion ütközött össze egy motorral.
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