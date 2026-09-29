Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor Hankó Balázs kapcsán

Fontos

Itt vannak a részletek: ezzel gyanúsítja az ügyészség Hankó Balázst

baleset

Baleset az M0-son: négy autó karambolozott, hatalmas a dugó

34 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Több autó is összeütközött az M0-s autóúton, az M3-as autópálya felé vezető oldalon. A baleset miatt forgalomkorlátozásra kell számítani, jelentős a torlódás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetM0-s autóúttorlódás

Négy autó ütközött össze az M0-s autóúton Csömör közelében, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, a 62. kilométernél kedden, a baleset miatt forgalomkorlátozásra kell számítani - közölte a katasztrófavédelem.

20241023 HajdúnánásÖsszeütközött két személyautó Hajdúnánáson, a Tiszavasvári út és az Árpád utca kereszteződésénél. Egy középkorú férfi könnyebb sérüléseket szenvedett, helyszíni ellátást követően kórházba szállították. Egy férfit újraélesztési kísérlet ellenére sem sikerült sajnos megmenteni, a helyszínen életét vesztette.Fotó: Tóth Imre TIHajdú-Bihari Napló HBN A képen: mentő mentőautó, baleset
A baleset miatt nagy torlódás alakult ki - Illusztráció
Fotó: Tóth Imre / MW

A fővárosi hivatásos és a csömöri önkéntes tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották. Az érintett útszakaszon a külső és a leállósávon halad a forgalom.

Az Útinform tájékoztatása szerint lezárták a belső sávot a Kistarcsa-Cinkota csomópont után, a torlódás 3-4 km-es.

Halálos baleset történt Budapest közelében – képek a helyszínről

Tragikus kimenetelű közlekedési baleset történt hétfőn Budaörs közelében. A helyszínről érkezett olvasó fotók alapján egy kamion ütközött össze egy motorral.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!