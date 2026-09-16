Ez nagyon szomorú: szinte teljesen eltűnt egy magyar tó

Szinte rá sem lehet ismerni a tihanyi Belső-tóra. Bár augusztus eleje óta több hét telt el, a helyzet alig javult: továbbra is csak kevés víz maradt a mederben, a part pedig első pillantásra teljesen kiszáradt földnek tűnik.

Szinte üres a tihanyi Belső-tó – nem biztos, hogy csak az aszály a felelős. Forrás: Fotó: Fülöp Ildikó/Napló/VEOL

Megdöbbentő látvány Tihanyban: szinte teljesen eltűnt a Belső-tó

A VEOL helyszíni beszámolója szerint azonban csalóka a látvány. Aki közelebb merészkedik a megmaradt vízhez, néhány lépés után már süppedni kezd, a száraznak látszó felszín alatt ugyanis továbbra is nedves, sáros réteg húzódik.

A korábban élettel teli terület most szinte üresnek hat. Mindössze néhány kacsát, kócsagot és gémet lehetett látni, az ürgéken és a szürkemarhákon kívül alig mutatkozott más állat.

A drámai állapot ugyanakkor nem példa nélküli a Belső-tó történetében. Már egy 1913-as írás is arról számolt be, hogy a tó gyakran kiszárad, egy két évvel későbbi leírás szerint pedig nyaranta akár teljesen eltűnhetett belőle a víz. Átlagos mélysége akkoriban is csupán fél méter körül lehetett.

@veol.hu Rá sem lehet ismerni a tihanyi Belső-tóra: ezt láttuk most a partján Videó: Titzl Vivien/Napló ♬ eredeti hang – VEOL - VEOL

A szakemberek szerint nem biztos, hogy kizárólag az aszály áll a mostani helyzet mögött. A Belső- és a Külső-tó állapotát átfogó kutatási programban vizsgálják. A szakértők a felszín alatti vizek mozgását, a tavak vízszintjét és vízminőségét is elemzik, hogy kiderítsék, honnan és milyen mértékben kap utánpótlást a Belső-tó.

Egyelőre azonban csak az őszi csapadékban lehet bízni. Hogy mikor térhet vissza a víz és vele együtt a tó megszokott élővilága, azt a következő hónapok dönthetik el.