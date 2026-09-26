Családtagok voltak: emlékszel még ezekre a legendás tévébemondókra? – retró galéria

Sokak szerint a rendszerváltás előtti évtizedek voltak a televíziózás hőskora. Kétségtelen, hogy nem volt sokszáz csatorna, nem igazán válogathatott a néző, sőt, még a hétfői adásszünetet is be kellett kalkulálni – amely egyébként 1989 januárjáig maradt. Ennek ellenére – vagy talán épp ezért – a nézők szinte családtagként kezelték a műsorvezetőket, bemondókat, annak ellenére, hogy még a mai értelemben vett bulvár sem létezett, így a tévések magánéletéről sem lehetett sokat tudni. Ráadásul sok esetben nem is láthattuk igazán őket, csakis deréktól felfelé.

Az olyan retró bemondónők, mint Kudlik Júlia, szinte családtagnak számítottak, annak ellenére, hogy sokkal kevesebbet tudtak az akkori nézők a magánéletükről, mint a mai tévéseknek

Fotó: Fortepan

Kudlik Júlia egyszerre volt hiteles a tudományos Delta műsorvezetőjeként és a konyhai praktikákat bemutató Juli-suliban, Takács Marika angolul köszöntötte a Népstadion színpadán Louis Armstrongot, Tamási Eszter színésznek és tanítónőnek is készült, végül azonban tévésként alkotott maradandót. De persze nem csak bemondónőket láthattunk, a férfiakról sem szabad megemlékeznünk! Kovács P. József vagy épp Varga József is a korszak emlékezetes műsorvezetői voltak. Ez utóbbira a Magyar Televízió arcaként és hangjaként is szoktak hivatkozni.

Bemondók és bemondónők, akik szinte családtagok voltak

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