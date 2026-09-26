Családtagok voltak: emlékszel még ezekre a legendás tévébemondókra? – retró galéria

Sokak szerint a rendszerváltás előtti évtizedek voltak a televíziózás hőskora. Kétségtelen, hogy nem volt sokszáz csatorna, nem igazán válogathatott a néző, sőt, még a hétfői adásszünetet is be kellett kalkulálni – amely egyébként 1989 januárjáig maradt. Ennek ellenére – vagy talán épp ezért – a nézők szinte családtagként kezelték a műsorvezetőket, bemondókat, annak ellenére, hogy még a mai értelemben vett bulvár sem létezett, így a tévések magánéletéről sem lehetett sokat tudni. Ráadásul sok esetben nem is láthattuk igazán őket, csakis deréktól felfelé.
Kudlik Júlia egyszerre volt hiteles a tudományos Delta műsorvezetőjeként és a konyhai praktikákat bemutató Juli-suliban, Takács Marika angolul köszöntötte a Népstadion színpadán Louis Armstrongot, Tamási Eszter színésznek és tanítónőnek is készült, végül azonban tévésként alkotott maradandót. De persze nem csak bemondónőket láthattunk, a férfiakról sem szabad megemlékeznünk! Kovács P. József vagy épp Varga József is a korszak emlékezetes műsorvezetői voltak. Ez utóbbira a Magyar Televízió arcaként és hangjaként is szoktak hivatkozni.
Bemondók és bemondónők, akik szinte családtagok voltak
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