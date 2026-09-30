Lúzer betörőről posztolt a rendőrség - ez a videó garantáltan feldobja a napját

A betörés szeptember 16-án hajnalban történt egy felújítás alatt álló VII. kerületi üzlethelyiségben. A rendőrség közlése szerint a bejárati ajtót egy OSB lap helyettesítette, amelyen keresztül a férfi megpróbált bejutni az üzletbe.

Betörés Budapesten: OSB lapon át tört be, majd az ellopott rollerrel tért vissza Fotó: OSKELAQ

A kamera rögzítette a különös akciót: az OSB lap végül megadta magát, a férfi pedig kis híján keresztülesett rajta. A betörő ezután laptopokat, rendelésfelvevő készülékeket, ruhákat, napszemüvegeket, elektromosroller-töltőket és egy elektromos rollert vitt magával.

A lopás során okozott kár meghaladta a hatmillió forintot.

Négy órával később visszatért az ellopott rollerrel

A férfi azonban négy órán belül ismét megjelent ugyanannál az üzletnél. Ezúttal ráadásul azzal az elektromos rollerrel érkezett, amelyet korábban az üzletből vitt el.

A férfi most egy ismeretlen társával együtt tért vissza. Két újabb rollert készítettek elő, amikor egy ott dolgozó megzavarta őket. A két férfi elszaladt, a rollereket pedig hátrahagyták, köztük a korábban ellopott elektromos rollert is.

A budapesti betörés ügyében a nyomozók a kamerafelvételek alapján azonosították a helyszínre visszatérő H. Attilát. A 29 éves férfi ellen elfogatóparancsot adtak ki, majd szeptember 27-én elfogták és előállították.

A VII. kerületi nyomozók lopás bűntette miatt hallgatták ki H. Attilát, aki a kárértéket tagadta. A rendőrök őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását.

A rendőrség továbbra is keresi a férfi társát, valamint az ellopott holmikat.