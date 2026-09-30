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budapesten

Lúzer betörőről posztolt a rendőrség - ez a videó garantáltan feldobja a napját

6 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Különös módját választotta a betörésnek egy férfi Budapesten, aki egy OSB lapon keresztül próbált bejutni egy VII. kerületi üzletbe. Több mint hatmillió forint értékben lopott, majd négy órával később visszatért az üzlethez, ráadásul azzal az elektromos rollerrel, amelyet korábban ő vitt el.
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budapestenbetörésrendőrség

A betörés szeptember 16-án hajnalban történt egy felújítás alatt álló VII. kerületi üzlethelyiségben. A rendőrség közlése szerint a bejárati ajtót egy OSB lap helyettesítette, amelyen keresztül a férfi megpróbált bejutni az üzletbe.

Betörés Budapesten: OSB lapon át tört be, majd az ellopott rollerrel tért vissza
Betörés Budapesten: OSB lapon át tört be, majd az ellopott rollerrel tért vissza Fotó: OSKELAQ

A kamera rögzítette a különös akciót: az OSB lap végül megadta magát, a férfi pedig kis híján keresztülesett rajta. A betörő ezután laptopokat, rendelésfelvevő készülékeket, ruhákat, napszemüvegeket, elektromosroller-töltőket és egy elektromos rollert vitt magával.

A lopás során okozott kár meghaladta a hatmillió forintot.

Négy órával később visszatért az ellopott rollerrel

A férfi azonban négy órán belül ismét megjelent ugyanannál az üzletnél. Ezúttal ráadásul azzal az elektromos rollerrel érkezett, amelyet korábban az üzletből vitt el.

A férfi most egy ismeretlen társával együtt tért vissza. Két újabb rollert készítettek elő, amikor egy ott dolgozó megzavarta őket. A két férfi elszaladt, a rollereket pedig hátrahagyták, köztük a korábban ellopott elektromos rollert is.

A budapesti betörés ügyében a nyomozók a kamerafelvételek alapján azonosították a helyszínre visszatérő H. Attilát. A 29 éves férfi ellen elfogatóparancsot adtak ki, majd szeptember 27-én elfogták és előállították.

A VII. kerületi nyomozók lopás bűntette miatt hallgatták ki H. Attilát, aki a kárértéket tagadta. A rendőrök őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását.

A rendőrség továbbra is keresi a férfi társát, valamint az ellopott holmikat.

 

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