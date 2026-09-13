95 éve történt Magyarország történelmének egyik leghalálosabb vasúti merénylete

A biatorbágyi viadukt felrobbantása, vagyis az 1931-es biatorbágyi merénylet a két világháború közötti Magyarország egyik legsúlyosabb vasúti katasztrófája és egyben politikailag is jelentős terrorcselekménye volt. Az eseményre 1931. szeptember 13-ára virradó éjjel, körülbelül 0 óra 20 perckor került sor a biatorbágyi völgyhidaknál, a Budapest-Bécs vasútvonalon. A robbantás több mint 20 ember életét követelte.
A vasúti merénylet, ami örökre belevéste magát Magyarország történelmében
A biatorbágyi támadás éjszakáján a Budapestről Bécs felé tartó nemzetközi gyorsvonat közeledett a viadukthoz. A merénylő ekkorra már elhelyezett a vasúti pályán egy robbanószerkezetet, amely a szerelvény áthaladásakor működésbe lépett, és a pálya egy része megsérült. A robbanás következtében a nagy sebességgel érkező vonat mozdonya, a poggyászkocsi, több személy- és egy hálókocsi kisiklott, majd a viaduktról a mélybe zuhant - csupán a szerelvény hátsó része azonban a síneken maradt.
A korabeli vizsgálatok szerint a támadás következtében 22 ember vesztette életét, további 17-en pedig súlyosan megsérültek. Az áldozatok között a vonat személyzetének több tagja, köztük a mozdonyvezető, a fűtő, a főkalauz és a kalauz is ott volt.
A merénylet után a helyszínen a csendőrök találtak egy levelet, ami miatt a kezdetben politikai összeesküvés gyanúja merült fel. A kormány a történteket a kommunistákkal hozta összefüggésbe, és a merényletre hivatkozva statáriumot vezetett be, valamint hajtóvadászat indult az illegális kommunista mozgalom tagjai ellen - olvasható Biatorbágy városának oldalán. A későbbi nyomozás azonban a merényletet Matuska Szilveszterhez kötötte.
Nem a biatorbágyi merénylet volt az első robbantása Matuska Szilveszternek
A merényletnek voltak előzményei is: az elkövető, Matuska Szilveszter, korábban Németországban és Ausztriában is követett el vasúti robbantásokat. A németországi jüterbogi támadásnál a vonat kisiklott, de halálos áldozat nem volt; az ügyészségi és bírósági iratok szerint Matuska ezután Magyarországon is hasonló merényletre készült.
A biatorbágyi merénylet után Matuskát 1931 októberében fogták el, és a magyarországi mellett a korábbi németországi és ausztriai vasúti merényleteket is magára vállalta. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az ügy számos részlete máig vitatott: a történészi kutatások szerint nem minden kérdés tisztázódott teljes bizonyossággal, és az esethez később számos összeesküvés-elmélet is kapcsolódott.
Matuskát több országban is bíróság elé állították. Ausztriában hat év szabadságvesztést kapott, Magyarországon pedig a pestvidéki törvényszék 22 rendbeli gyilkosság és 14 rendbeli gyilkossági kísérlet miatt halálra ítélte, továbbá mellékbüntetésként tíz évre eltiltották a hivatalviseléstől.
A halálos ítéletet később életfogytiglani szabadságvesztésre változtatták, így Matuska büntetését a váci fegyházban töltötte. Azonban 1944 végén, a fegyház kiürítésének és a szovjet csapatok bevonulásának zűrzavarában kiszabadult - azonban máig nem tisztázottak ennek az eseménynek a körülményei.
A merénylő későbbi sorsáról ellentmondásos beszámolók vannak. Egy visszaemlékezés szerint Matuska Vácott maradt, majd szerb nyelvtudását felhasználva kapcsolatba került a szovjetekkel, és állítólag egy ideig sebésznek adta ki magát egy hadikórházban. Később az elvonuló szovjet katonákkal együtt távozott a városból. Egy másik beszámoló szerint Csantavérre, a szülőhelyére került, ahol 1945 elején még látták, aztán nyoma veszett.
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