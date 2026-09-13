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biatorbágyi merénylet

95 éve történt Magyarország történelmének egyik leghalálosabb vasúti merénylete

40 perce
Olvasási idő: 7 perc
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1931. szeptember 13-án megtörtént Magyarország történelmének egyik leghalálosabb vasúti merénylete. A biatorbágyi merénylet hatalmas politikai visszhangot váltott ki; az elkövetőt, Matuska Szilvesztert később ugyan elfogták, de későbbi sorsa mindmáig a homályba vész.
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biatorbágyi merényletmatuska szilvesztervasúti katasztrófa

A biatorbágyi viadukt felrobbantása, vagyis az 1931-es biatorbágyi merénylet a két világháború közötti Magyarország egyik legsúlyosabb vasúti katasztrófája és egyben politikailag is jelentős terrorcselekménye volt. Az eseményre 1931. szeptember 13-ára virradó éjjel, körülbelül 0 óra 20 perckor került sor a biatorbágyi völgyhidaknál, a Budapest-Bécs vasútvonalon. A robbantás több mint 20 ember életét követelte.

A biatorbágyi merénylet, ami több mint 20 ember életét követelte.
A biatorbágyi merénylet, ami több mint 20 ember életét követelte. Fotó: Fortepan / Pakots Zsolt

A vasúti merénylet, ami örökre belevéste magát Magyarország történelmében

A biatorbágyi támadás éjszakáján a Budapestről Bécs felé tartó nemzetközi gyorsvonat közeledett a viadukthoz. A merénylő ekkorra már elhelyezett a vasúti pályán egy robbanószerkezetet, amely a szerelvény áthaladásakor működésbe lépett, és a pálya egy része megsérült. A robbanás következtében a nagy sebességgel érkező vonat mozdonya, a poggyászkocsi, több személy- és egy hálókocsi kisiklott, majd a viaduktról a mélybe zuhant - csupán a szerelvény hátsó része azonban a síneken maradt.

A korabeli vizsgálatok szerint a támadás következtében 22 ember vesztette életét, további 17-en pedig súlyosan megsérültek. Az áldozatok között a vonat személyzetének több tagja, köztük a mozdonyvezető, a fűtő, a főkalauz és a kalauz is ott volt.

A merénylet után a helyszínen a csendőrök találtak egy levelet, ami miatt a kezdetben politikai összeesküvés gyanúja merült fel. A kormány a történteket a kommunistákkal hozta összefüggésbe, és a merényletre hivatkozva statáriumot vezetett be, valamint hajtóvadászat indult az illegális kommunista mozgalom tagjai ellen - olvasható Biatorbágy városának oldalán. A későbbi nyomozás azonban a merényletet Matuska Szilveszterhez kötötte.

Matuska Szilveszter, a merénylet elkövetője
Matuska Szilveszter, a merénylet elkövetője. Fotó: Wikimedia Commons

Nem a biatorbágyi merénylet volt az első robbantása Matuska Szilveszternek

A merényletnek voltak előzményei is: az elkövető, Matuska Szilveszter, korábban Németországban és Ausztriában is követett el vasúti robbantásokat. A németországi jüterbogi támadásnál a vonat kisiklott, de halálos áldozat nem volt; az ügyészségi és bírósági iratok szerint Matuska ezután Magyarországon is hasonló merényletre készült.

A biatorbágyi merénylet után Matuskát 1931 októberében fogták el, és a magyarországi mellett a korábbi németországi és ausztriai vasúti merényleteket is magára vállalta. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az ügy számos részlete máig vitatott: a történészi kutatások szerint nem minden kérdés tisztázódott teljes bizonyossággal, és az esethez később számos összeesküvés-elmélet is kapcsolódott.

Matuskát több országban is bíróság elé állították. Ausztriában hat év szabadságvesztést kapott, Magyarországon pedig a pestvidéki törvényszék 22 rendbeli gyilkosság és 14 rendbeli gyilkossági kísérlet miatt halálra ítélte, továbbá mellékbüntetésként tíz évre eltiltották a hivatalviseléstől.

A halálos ítéletet később életfogytiglani szabadságvesztésre változtatták, így Matuska büntetését a váci fegyházban töltötte. Azonban 1944 végén, a fegyház kiürítésének és a szovjet csapatok bevonulásának zűrzavarában kiszabadult - azonban máig nem tisztázottak ennek az eseménynek a körülményei.

A merénylő későbbi sorsáról ellentmondásos beszámolók vannak. Egy visszaemlékezés szerint Matuska Vácott maradt, majd szerb nyelvtudását felhasználva kapcsolatba került a szovjetekkel, és állítólag egy ideig sebésznek adta ki magát egy hadikórházban. Később az elvonuló szovjet katonákkal együtt távozott a városból. Egy másik beszámoló szerint Csantavérre, a szülőhelyére került, ahol 1945 elején még látták, aztán nyoma veszett.

Az alábbi képre kattintva megnézheted a Magyarország történelmének egyik leghalálosabb vasúti merényletéről készült galériánkat.

Biatorbágyi vasúti merénylet, Matuska Szilveszter
Biatorbágyi vasúti merénylet, Matuska Szilveszter
Biatorbágyi vasúti merénylet, Matuska Szilveszter
Biatorbágyi vasúti merénylet, Matuska Szilveszter
Biatorbágyi vasúti merénylet, Matuska Szilveszter
Biatorbágyi vasúti merénylet, Matuska Szilveszter
Biatorbágyi vasúti merénylet, Matuska Szilveszter
Biatorbágyi vasúti merénylet, Matuska Szilveszter
Biatorbágyi vasúti merénylet, Matuska Szilveszter
Biatorbágyi vasúti merénylet, Matuska Szilveszter
Biatorbágyi vasúti merénylet, Matuska Szilveszter
Biatorbágyi vasúti merénylet, Matuska Szilveszter
Biatorbágyi vasúti merénylet, Matuska Szilveszter
Biatorbágyi vasúti merénylet, Matuska Szilveszter
Biatorbágyi vasúti merénylet, Matuska Szilveszter
Biatorbágyi vasúti merénylet, Matuska Szilveszter
Galéria: Terror a síneken: az 1931-es biatorbágyi vasúti merénylet
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A tragédia helyszíne – 1931

 

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