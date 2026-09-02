Fordulat a Lehel téri ügyben: megszólalt a Fővárosi Törvényszék

A Fővárosi Törvényszék közleménye szerint nem felel meg a valóságnak az az állítás, hogy dr. Spira Eszter Mirjam bírósági ügyintéző ellen azért indult igazgatási eljárás, mert kiállt egy állampolgár mellett a Lehel téri aluljáróban.

Bíróság: ezért indult eljárás a Lehel téri ügy miatt ismertté vált ügyintéző ellen Fotó: Unsplash

A törvényszék szerint az eljárás oka az volt, hogy az ügyintéző az általa vezetett podcastokban több alkalommal politikusokról és közéleti szereplőkről tett olyan kijelentéseket, amelyeket a bíróság emberi méltóságot sértő, több esetben pedig dehumanizáló megnyilvánulásoknak tart.

A közlemény több példát is felsorol. A bíróság szerint Spira Eszter Mirjam egy ismert celebritást egyebek mellett „egysejtű lénynek” nevezett, egy országgyűlési képviselőről pedig azt mondta: „az az ember nem ember”.

Egy másik esetben egy közszereplőről úgy nyilatkozott, hogy „egy seggnyalónak tartottam”, egy volt miniszterrel kapcsolatban pedig korrupciót, tolvajlást és „gerinctelenséget” emlegetett.

A Fővárosi Törvényszék egy énekesnőről tett kijelentéseket is idézett. A közlemény szerint Spira többek között arról beszélt, hogy az érintett „bazári majom” szerepe jobban illik hozzá, valamint azt is mondta róla, hogy amit kapott a közösségi médiában, azt „abszolút megérdemli”.

A bíróság szerint a közbizalom is sérülhet

A törvényszék az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény rendelkezésére is hivatkozott. Eszerint az igazságügyi alkalmazott nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az igazságügyi szerv jogos érdekeit vagy jó hírnevét veszélyeztetné.

A bíróság álláspontja szerint az ügyintéző nyilvános kijelentései alkalmasak lehetnek arra, hogy megingassák a bíróságokba vetett közbizalmat, megkérdőjelezzék a pártatlanságot, illetve gyengítsék a bírósági ítéletek iránti tiszteletet.

A közlemény szerint Spira Eszter Mirjam egyértelmű tájékoztatást kapott az igazgatási eljárás céljáról és kereteiről. Arról is tájékoztatták, hogy a munkakörébe egyébként sem tartozó mentálhigiénés tevékenységét a továbbiakban nem folytathatja.

A Fővárosi Törvényszék külön kiemelte, hogy az áldozatvédelem a bírósági szervezetben is kiemelt ügy. Szerintük ezért kifejezetten káros, ha valaki valótlanul azt állítja, hogy az áldozat melletti kiállása miatt érte munkáltatói retorzió.