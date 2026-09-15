Földre lökte, majd a ruhájánál fogva rángatta le a nőt az ellenőr a 4-es, 6-os villamosról

BKK-ellenőr intézkedése torkollott erőszakos jelenetbe a 4-es, 6-os villamos Oktogon megállójánál. A rendelkezésre álló információk szerint egy zavartan viselkedő nő jegy nélkül utazott a járművön, majd szóváltás alakult ki közte és a jegyvizsgáló között.

BKK-ellenőr lökte földre, majd lerángatta a nőt a 4-es, 6-os villamosról

Fotó: BKK

A vita ezután elfajult: az ellenőr előbb a földre lökte a nőt, majd a ruhájánál fogva megpróbálta lehúzni a villamosról. A történteket az egyik utas videóra vette.

A felvétel nyilvánosságra kerülése után a BKK vizsgálatot indított. A közlekedési társaság az RTL Híradó megkeresésére azt közölte, hogy a közzétett videó alapján megvizsgálják az esetet, és azonosítják az érintett ellenőrt. A társaság tájékoztatása szerint az ellenőrrel szemben ezt követően eljárás indulhat.

Az ügyben megszólalt egy ügyvéd is, aki szerint az esetnek akár büntetőjogi következményei is lehetnek. Az RTL Híradónak nyilatkozó jogász úgy véli, hogy ha az ellenőr közfeladata ellátása közben bántalmazta az utast, akár egytől öt évig terjedő szabadságvesztés is szóba kerülhet.

A történtek pontos körülményeit ugyanakkor a vizsgálatnak kell tisztáznia. Az sem ismert, hogy az intézkedés során pontosan mi hangzott el a felek között, illetve milyen előzmények vezettek a fizikai konfliktushoz.

A Budapest területén közlekedő 4-es, 6-os villamoson történt jelenetről készült felvétel ugyanakkor egyértelműen megmutatja, ahogy az utas és az ellenőr között tettlegességig fajul a konfliktus.