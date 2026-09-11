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Fontos figyelmeztetést tett közzé a BKK – ezt jó ha tudja

35 perce
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A H9-es HÉV rövidített útvonalon, csak az Örs vezér tere és Szabadságtelep között jár szeptember 14. és 20. között karbantartás miatt - tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken.
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bkkrövidített útvonalhév

A BKK közleménye szerint Szabadságtelep és Csömör között H9-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd.

bkk
BKK: rövidített útvonalon jár a HÉV.
Fotó: atna_fram / Pexels

BKK: karbantartás lesz a H9-es HÉV-nél 

A 419-es autóbusz alternatív eljutást biztosít Csömörről az Örs vezér tere felé utazóknak - hívta fel a figyelmet a társaság.

 

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