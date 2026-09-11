Fontos figyelmeztetést tett közzé a BKK – ezt jó ha tudja

A BKK közleménye szerint Szabadságtelep és Csömör között H9-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd.

BKK: rövidített útvonalon jár a HÉV.

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BKK: karbantartás lesz a H9-es HÉV-nél

A 419-es autóbusz alternatív eljutást biztosít Csömörről az Örs vezér tere felé utazóknak - hívta fel a figyelmet a társaság.