Fontos figyelmeztetést tett közzé a BKK – ezt jó ha tudja

A H9-es HÉV rövidített útvonalon, csak az Örs vezér tere és Szabadságtelep között jár szeptember 14. és 20. között karbantartás miatt - tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken.
A BKK közleménye szerint Szabadságtelep és Csömör között H9-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd.
BKK: karbantartás lesz a H9-es HÉV-nél
A 419-es autóbusz alternatív eljutást biztosít Csömörről az Örs vezér tere felé utazóknak - hívta fel a figyelmet a társaság.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!