Fővárosiak és környékbeliek figyelem: több hétvégén is változik a H6-os hév közlekedése

Karbantartás miatt rövidített útvonalon, csak a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső között jár a H6-os HÉV a szeptember 5-6-i és 26-27-i hétvégén - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

BKK: változik a H6-os hév közlekedése. Fotó: atna_fram / Pexels

BKK: változik a hév közlekedése

Azt írták, hogy a kimaradó szakaszon a H6-os pótlóbusz jár, valamint a 224-es autóbusz biztosít alternatív utazási lehetőséget.