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bkk

Fővárosiak és környékbeliek figyelem: több hétvégén is változik a H6-os hév közlekedése

16 perce
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A BKK közleménye szerint rövidített útvonalon jár a H6-os hév szept 5-6 és 26-27-én. A kimaradó szakaszokon pótlóbusz jár majd.
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bkkBudapesti Közlekedési Központ (BKK)HÉV

Karbantartás miatt rövidített útvonalon, csak a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső között jár a H6-os HÉV a szeptember 5-6-i és 26-27-i hétvégén - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

BKK: változik a H6-os hév közlekedése.
BKK: változik a H6-os hév közlekedése. Fotó: atna_fram / Pexels

 

BKK: változik a hév közlekedése

Azt írták, hogy a kimaradó szakaszon a H6-os pótlóbusz jár, valamint a 224-es autóbusz biztosít alternatív utazási lehetőséget.

 

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