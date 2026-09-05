Fővárosiak és környékbeliek figyelem: több hétvégén is változik a H6-os hév közlekedése

A BKK közleménye szerint rövidített útvonalon jár a H6-os hév szept 5-6 és 26-27-én. A kimaradó szakaszokon pótlóbusz jár majd.
Karbantartás miatt rövidített útvonalon, csak a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső között jár a H6-os HÉV a szeptember 5-6-i és 26-27-i hétvégén - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.
BKK: változik a hév közlekedése
Azt írták, hogy a kimaradó szakaszon a H6-os pótlóbusz jár, valamint a 224-es autóbusz biztosít alternatív utazási lehetőséget.
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