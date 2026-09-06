"Tudom, hogy nem ő volt" - a mai napig hisz apja ártatlanságában a bőnyi rendőrgyilkos fia

Tíz év után is határozottan kiáll édesapja ártatlansága mellett Győrkös István, avagy a bőnyi rendőrgyilkos fia, Kolos. A férfi a TV2 Híradóban először vallott kamerák előtt arról, miért biztos abban, nem az édesapja követte el a brutális gyilkosságot.

Kamerák előtt szólalt meg a bőnyi rendőrgyilkos fia / Fotó: TV2 Híradó

Kamerák előtt szólalt meg a bőnyi rendőrgyilkos fia

Én tudom, hogy nem ő volt. Nem az, hogy sejtem, hogy hiszem, hanem tudom, hogy nem ő volt

- jelentette ki a férfi.

Győrkös István közel tíz éve, 2016. október 26-án lőtt agyon egy rendőrt, aki a társával házkutatást akart nála tartani. A férfi ekkor kiment a kapuhoz és időt kért azzal az ürüggyel, hogy elzárja a kutyáját. Az így nyert pillanatokat arra használta fel, hogy bemenjen a házba, magához vegye a fegyverét és elbarikádozza magát. Közben a nyomozók utánamentek, tűzpárbaj alakult ki, melyben Győrkös lelőtte Pálvölgyi Péter kiemelt főnyomozót. A gyilkost végül a TEK kommandósai fékezték meg, hosszas rábeszélés után feladta magát.

A férfit jogerősen életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték, azóta is a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben ül.

A kegyetlen rendőrgyilkosság híre az egész országot megrázta, a család azonban úgy véli, a mai napig vannak megválaszolatlan kérdések azzal kapcsolatban, pontosan mi történt a házban, az idős férfi pedig a tárgyalásokon végig tagadta a gyilkosságot. A fia állítása szerint az apjánál egy engedély nélküli gépkarabély volt, amelyet azért tartott, mert korábban halálos fenyegetéseket kapott, és amit csak azért vett elő, hogy elrejtse a rendőrök elől.

A nyomozás szerint a férfi három lövést adott le: a fia - aki évtizedek óta foglalkozik fegyverekkel -, a tragédia helyszínét átnézve kijelentette, a lövések iránya nem azt mutatta, hogy apja a rendőrre célzott volna. Ugyanezt állította Győrkös István ügyvédje.

A család szerint az ügy egyik legfontosabb szemtanúját, Győrkös István feleségét ki sem hallgatták: az asszony, Kolos elmondása szerint, infarktust kapott, illetve egy kisebb idegösszeomlást, ezért nem tudott vallomást tenni.

A jogerős ítélet ellenére Győrkös István családja továbbra is kitart amellett, nem a férfi ölte meg a rendőrt, és bíznak abban, egyszer még kiszabadulhat a börtönből.