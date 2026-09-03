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Kiderült, hol folytatja a televíziózást Borbás Marcsi, két új műsort is kap

1 órája
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Alig egy nappal azután, hogy kiderült, nyolc év után véget ér Borbás Marcsi műsora a közmédián, már az is nyilvánosságra került, hol folytatja a népszerű műsorvezető. Borbás Marcsi a Network4 felületein tér vissza, ráadásul rögtön két műsort is kap.
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borbás marcsikontrollnetwork4műsor

Szeptember 2-án beszámoltunk róla, hogy nyolc év után búcsúzik a köztévétől a Borbás Marcsi szakácskönyve, így sok néző számára egy korszak ér véget. Egy nappal később azonban már az is kiderült, hogy Borbás Marcsi nem tűnik el a képernyőről: a Network4 Media Groupnál folytatja a televíziózást, ahol az Elgurulva és az Átvinni a napot az égen című műsorokkal jelentkezik.

Kiderült, hol folytatja pályafutását Borbás Marcsi: a Network4 két műsort is ad neki. Együttműködésre lép a Kontroll.hu és a Network4
Kiderült, hol folytatja pályafutását Borbás Marcsi: a Network4 két műsort is ad neki. Együttműködésre lép a Kontroll.hu és a Network4 (A képen a műsorvezető)
Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap

Itt találkozhat Borbás Marcsi műsoraival a köztévé után

Az Átvinni a napot az égen már ezen a hétvégén elindul. A beszélgetős műsorban Borbás Marcsi olyan vendégeket fogad majd, akiknek saját területükön fontos küldetésük vagy közösségi mondanivalójuk van. Az Elgurulva új epizódjai októbertől érkeznek. Ebben Márfi Márkkal közösen, kerékpárral járják be a vidéki Magyarországot, miközben a műsor korábbi részei is bekerülnek a Network4 kínálatába.

Együttműködésre lép a Kontroll.hu és a Network4

Nem Borbás Marcsi az egyetlen ismert tévés, aki a Network4-nél folytatja. Az RTL-től nemrég távozó Papp Gergő a Riporterek című heti közéleti magazin műsorvezetője lesz. A produkció főszerkesztője és vezető riportere L. Dézsi Zoltán, Papp Gergő pedig 15 év után ismét a korábban ismert, rámenősebb „Pimasz Úr” riporteri szerepéhez tér vissza.

Televízión folytatódik a Szabadsajtó Klub: A képen Tompos Ádám, Tóta W. Árpád, Stumpf András és Gulyás Balázs látható

A Network4 emellett együttműködésre lépett a Kontroll.hu alkotóműhelyével is. Ennek részeként televízióba kerül a Szabadsajtó Klub és a Sorsok mögött is. A médiacsoport közben teljes arculatváltást hajtott végre, és a jövőben a közéleti, illetve saját gyártású tartalmak is nagyobb hangsúlyt kapnak – derült ki a nekünk küldött sajtóközleményből.

 

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