Kiderült, hol folytatja a televíziózást Borbás Marcsi, két új műsort is kap

Szeptember 2-án beszámoltunk róla, hogy nyolc év után búcsúzik a köztévétől a Borbás Marcsi szakácskönyve, így sok néző számára egy korszak ér véget. Egy nappal később azonban már az is kiderült, hogy Borbás Marcsi nem tűnik el a képernyőről: a Network4 Media Groupnál folytatja a televíziózást, ahol az Elgurulva és az Átvinni a napot az égen című műsorokkal jelentkezik.
Itt találkozhat Borbás Marcsi műsoraival a köztévé után
Az Átvinni a napot az égen már ezen a hétvégén elindul. A beszélgetős műsorban Borbás Marcsi olyan vendégeket fogad majd, akiknek saját területükön fontos küldetésük vagy közösségi mondanivalójuk van. Az Elgurulva új epizódjai októbertől érkeznek. Ebben Márfi Márkkal közösen, kerékpárral járják be a vidéki Magyarországot, miközben a műsor korábbi részei is bekerülnek a Network4 kínálatába.
Együttműködésre lép a Kontroll.hu és a Network4
Nem Borbás Marcsi az egyetlen ismert tévés, aki a Network4-nél folytatja. Az RTL-től nemrég távozó Papp Gergő a Riporterek című heti közéleti magazin műsorvezetője lesz. A produkció főszerkesztője és vezető riportere L. Dézsi Zoltán, Papp Gergő pedig 15 év után ismét a korábban ismert, rámenősebb „Pimasz Úr” riporteri szerepéhez tér vissza.
A Network4 emellett együttműködésre lépett a Kontroll.hu alkotóműhelyével is. Ennek részeként televízióba kerül a Szabadsajtó Klub és a Sorsok mögött is. A médiacsoport közben teljes arculatváltást hajtott végre, és a jövőben a közéleti, illetve saját gyártású tartalmak is nagyobb hangsúlyt kapnak – derült ki a nekünk küldött sajtóközleményből.