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börtön

Tanévkezdés a börtönben: hatezer fogvatartott kezdi meg a tanulmányait

15 perce
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A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága azt közölte, hatezer fogvatartott kezdi meg a tanulmányait. Az iskolakezdés a büntetés-végrehajtási intézetekben is új célokat és lehetőségeket jelent, az oktatás pedig nemcsak tudásszerzést, hanem a börtön utáni életre való felkészülést is jelenti a fogvatartottak számára.
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Hatezer fogvatartott kezdi meg tanulmányait a hazai börtönökben - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) az MTI-vel. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta: az iskolakezdés a büntetés-végrehajtási intézetekben is új célokat és lehetőségeket jelent, egyre többen döntenek úgy, hogy a bent töltött időt tanulásra, fejlődésre fordítják. A fogvatartottak számára az oktatás nemcsak tudásszerzést, hanem a szabadulás utáni életre való felkészülést is jelenti: bizonyítványt, szakmát és egy újrakezdéshez szükséges kapaszkodót adhat - tette hozzá.

Börtön , tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés
Hatezer fogvatartott kezdi meg tanulmányait a hazai börtönökben / Fotó: MW archív

Hatezer fogvatartott kezdi meg tanulmányait a hazai börtönökben

Elmondta: a fogvatartottak általános és középiskolai tanulmányokat folytathatnak, emellett többféle szakmai képzés közül választhatnak.

A 2026/2027-es tanévben országosan előzetesen több mint hatezer fogvatartott részvételével számolnak az oktatásban. Közülük várhatóan 1770-en általános iskolai, 2589-en középiskolai képzésben, míg 1643-an szakmaképzésben vehetnek részt. Ez a létszám mintegy kétszázalékos emelkedést jelent az előző tanév adataihoz képest.

Szólt arról is, a büntetés-végrehajtási szervezet egyik fő reintegrációs célja, hogy a fogvatartottak számára minél szélesebb körben biztosítsa a tanulás és képzés lehetőségét, ezzel támogatva a szabadulást követő társadalmi és munkaerőpiaci visszailleszkedés esélyét.

 

Hatalmas volt a dugó Budapesten a tanév első napján

Nem indult zökkenőmentesen a tanév első napja Budapesten. Az iskolakezdéssel ismét megnőtt a forgalom a főváros útjain, amit csak tovább nehezítettek a jelenleg is felújítás alatt lévő utak és kereszteződések.  

Nézd meg galériánkban, mekkora dugó alakult ki az iskolakezdés reggelén!

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Iskolakezdés, forgalmi dugó, forgalmidugó
Iskolakezdés, forgalmi dugó, forgalmidugó
Iskolakezdés, forgalmi dugó, forgalmidugó
Iskolakezdés, forgalmi dugó, forgalmidugó
Galéria: Iskolakezdés: dugók nehezítik a közlekedést
Fotó: Mediaworks
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Iskolakezdés: dugók nehezítik a közlekedést

 

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