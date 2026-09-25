Sóval töltött zacskóban próbáltak becsempészni telefonokat a Budapesti Fegyház és Börtönbe

Öt mobiltelefont és négy SIM-kártyát próbáltak bejuttatni egy sóval töltött zacskóba rejtve a Budapesti Fegyház és Börtönbe kedd éjszaka - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) pénteken az MTI-vel.

Éjszaka találták meg a börtön területére bedobott csomagot. (Képünk illusztráció) Fotó: MW archív

Éjszaka találták meg a börtön területére bedobott csomagot

A tájékoztatás szerint az éjszakai járőrözés közben figyeltek fel az intézet területére bedobott csomagra a büntetés-végrehajtás munkatársai.

A kamerafelvételek alapján a csomagot korábban dobhatták be; a felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő, sötét felsőt és világosabb nadrágot viselő ember látható - tették hozzá. Azt írták, a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Korábban mobiltelefonokat élelmiszerekbe, például burgonyába vagy szalámiba rejtve is megpróbáltak bejuttatni.

A kedd éjszaka történteket nagy erőkkel vizsgálják, a szükséges intézkedéseket a büntetés-végrehajtási intézet megtette - áll a közleményben.

Nem ez volt az első ilyen eset

Mint arról még júliusban írtunk, a Budapesti Fegyház és Börtönben a felügyelőknek feltűnt egy fogvatartott és két látogatója feszült, gyanús viselkedése. A biztonsági kamerák rögzítették, amint a látogatók a plexifal felett átnyúlva egy kisméretű mobiltelefont adtak át az elítéltnek. A biztonsági személyzet azonnal közbelépett, megszakította a látogatást, a fogvatartott átvizsgálásakor pedig megtalálták az elrejtett telefont.