Lemondott az Oktatási Hivatal elnöke, Brassói Sándor

Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal (OH) elnöke október 1-jei hatállyal. A hivatal keddi tájékoztatása szerint Brassói Sándor 2020. szeptember 1-je óta vezeti elnökként az Oktatási Hivatalt.
Benyújtotta lemondását Brassói Sándor
Hangsúlyosan kijelentem, hogy lemondásomnak nincs sem politikai, sem személyes konfliktusban gyökerező oka. Sokan tudják, hogy pártokon kívülálló vezető voltam és vagyok
- fogalmazott a közleményben a leköszönő elnök, aki felidézte: pályája során tizenkét oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt kilenc egymást követő kormányzat alatt.
Azt írta:
döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint negyven évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatát.
A közleményben az OH elnöke emlékeztetett, hogy több mint négy évtizede dolgozik a magyar oktatási ágazatban, ebből 28 évet a magyar államigazgatásban töltött vezetőként, 11 évet pedig az Oktatási Hivatalban elnökhelyettesként, illetve elnökként. Utóbbi a pályája egyik legfontosabb és legnehezebb időszaka volt - közölte.
Brassói Sándor kitért arra is, hogy az elmúlt hat évben innovatív lépésekkel korszerűbbé, hatékonyabbá és átláthatóbbá tették mind a hivatal, mind a köznevelési és a felsőoktatási ágazat működését. Közölte, az OH a magyar oktatási rendszer legerősebb "motorjává" vált, amelyet professzionális belső szakembergárda erősít - írja az MTI.
A távozó elnök kitért arra is: lemondásának nincs köze a Déryné Programmal kapcsolatos hírekkel. A Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel miniszteri utasításra bontott szerződést szeptember 4-én az OH.