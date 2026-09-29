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újságíró

Sértő belső levelet küldött az újságírónak – bocsánatot kért a BRFK

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Botrány tört ki egy félreküldött rendőrségi levél miatt, amelyben sértő hangnemben írtak a HVG egyik újságírójáról. A BRFK az ügy nyilvánosságra kerülése után bocsánatot kért, elfogadhatatlannak nevezte a levelezés hangnemét, és belső vizsgálatot indított.
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újságírórendőr főkapitányságvizsgálatbrfk

Martini Noémia, a HVG munkatársa szeptember elején kereste meg a BRFK-t. Miután első interjúkérelmét elutasították, anonim kérdőívben kezdte gyűjteni azok történeteit, akiket Budapest utcáin vagy a tömegközlekedésen zaklattak. Néhány hét alatt több mint 300 beszámoló érkezett hozzá, ezek 93 százalékát nők küldték.

A BRFK bocsánatot kért a HVG újságírójától a sértő levél miatt, majd belső vizsgálatot indítottak
A BRFK bocsánatot kért a HVG újságírójától a sértő levél miatt, majd belső vizsgálatot indítottak (illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Véletlenül kapta meg a sértő belső levelet a HVG újságírója

Az újságíró ezután ismét a rendőrséghez fordult, és személyes interjút kért. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK)  néhány kérdésére írásban válaszolt, Martini Noémi azonban arra is kíváncsi volt, miért nem beszélhet személyesen rendőrségi vezetővel.

Nem sokkal később egy olyan e-mail érkezett hozzá, amelyet vélhetően nem neki szántak. A levél „Kedves Attila!” megszólítással kezdődött, és három rendőrségi munkatárs is szerepelt a címzettek között. Ebben az állt, hogy egy „sikítozó kékharisnyával” Budapest rendőrfőkapitánya nem fog interjút készíteni.

Bocsánatot kért a BRFK, belső vizsgálat indult

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) később rendkívüli közleményben reagált. A rendőrség elfogadhatatlannak nevezte a belső levelezés hangnemét, és közölte, hogy az nem felel meg a szervezet kommunikációs és etikai normáinak.

Bocsánatot kértek az újságírótól, az érintettektől és a közvéleménytől, az ügyben pedig belső vizsgálatot indítottak. A közleményben azt is hangsúlyozták, hogy a nőket érő utcai zaklatás valós probléma, amelyet komolyan kell venni.

 

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