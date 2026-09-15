Új vezetősége lett a Budapest Airportnak, Vitézy Dávid főtanácsadója az igazgatóság elnöke

Változott a Budapest Airport igazgatóságának összetétele: Nagy Levente, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter főtanácsadója lett a testület új elnöke – számolt be róla az Airportal.hu.

A Budapest Airport igazgatóságának összetétele több ponton is megváltozott

Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto / Illusztráció

Az igazgatóság két új taggal is bővült. A testület tagja lett Sirály Katalin, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közigazgatási államtitkára, valamint Somogyi-Tóth Gábor, aki több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a repülőtér-fejlesztés és -üzemeltetés területén.

Nagy Levente lett a Budapest Airport igazgatóságának elnöke

Nagy Levente korábban a fővárosi és az országos közlekedés, valamint a turizmus területén szerzett tanácsadói és vezetői tapasztalatot. 2024 októbere és 2026 júniusa között a HungaroControl vezérigazgatói tanácsadójaként stratégiai szervezetátalakítási projektet vezetett.

2026 júniusa óta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter főtanácsadójaként dolgozik.

A Budapest Airport igazgatóságát a repülőtér 2024-es állami visszavásárlását követően állították fel. A testületben a többségi állami tulajdonos, valamint a kisebbségi részesedéssel és üzemeltetési jogokkal rendelkező francia Vinci Airports által delegált tagok kaptak helyet.

A céginformációs adatbázis szerint továbbra is az igazgatóság tagja Kárpáti Péter György közbeszerzési tanácsadó, valamint Emmanuel Robert Menanteau, a Vinci Airports Egyesült Államokért, Észak- és Kelet-Európáért, illetve Délkelet-Ázsiáért felelős területi igazgatója.

Három korábbi igazgatósági tag távozott

A változással egyidejűleg megszűnt három, az előző kormány által delegált tag megbízatása. Távozott Lóga Máté korábbi elnök, a Nemzetgazdasági Minisztérium volt államtitkára, Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség korábbi vezérigazgatója, valamint Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara korábbi elnöke.