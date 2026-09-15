Hamarosan elindulhatnak a vonatok Budapest és Belgrád között

Már láthatáron belül van a személyforgalom elindítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden a Facebook-oldalán.

A Budapest-Belgrád vasútvonalon október elején teljes terheléses tesztet végeznek

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A tájékoztatás szerint október 3-án és 4-én teljes terhelést modellező tesztet hajtanak végre a vasútvonalon. A vonatok ebben az időszakban utasok nélkül, de a nappali csúcsidőre tervezett menetrend szerint, órákon keresztül akár 160 kilométer/órás sebességgel közlekednek majd.

A személyforgalom ütemezett elindításáról a teszt lezárása és eredményeinek értékelése után születhet meg a végső döntés.

Vitézy Dávid közölte, hogy az elmúlt hónapok tesztjeit, előkészületeit és tárgyalásait követően kedden egyeztetett a kivitelezésben részt vevő kínai és magyar vállalatok képviselőivel, a beruházó vegyesvállalat és a MÁV vezetőivel, valamint a vasúti hatóság illetékeseivel.

Az eddigi tesztek során kisebb problémák és hibák merültek fel, amelyek többségét már kijavították, a fennmaradó javítások pedig folyamatban vannak.

A keddi egyeztetés résztvevői megerősítették, hogy a vonatbefolyásoló rendszer alapos tesztelése során nem merült fel biztonságkritikus hiba.

Csak a biztonsági ellenőrzések után indulhat el a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon

A miniszter szerint a személyforgalom elindítása már belátható közelségbe került, ugyanakkor az új vonalat csak akkor vehetik igénybe az utasok, ha valamennyi biztonsági ellenőrzés pozitív eredménnyel zárul, és ezt a hatóságok, valamint a független szakértők is megerősítik.

Vitézy Dávid arra is felhívta a figyelmet, hogy a 150-es vasútvonal mentén található utasforgalmi létesítmények a teszt idején még munkaterületnek számítanak, ezért ott kizárólag a tesztet végző szakértők és a személyzet tartózkodhat.