Fontos budapesti útvonalakat zárnak le szombaton, több járatot is elterelnek

Demonstráció és ingyenes koncert miatt is változik a budapesti közlekedés a BKK szombatra szóló tájékoztatása szerint. A Lánchíd és a Tabán térségében buszterelésekre, a Hősök tere környékén pedig több ütemben bevezetett útlezárásokra kell készülni.
Demonstráció miatt változik a közlekedés Budapesten
A vonulásos demonstráció résztvevői a Széchenyi István tér–Lánchíd–Clark Ádám tér–Lánchíd utca–Apród utca–Tabán útvonalon haladnak. Emiatt a 16-os, a 216-os, a 105-ös, a 178-as és a 210B busz az Erzsébet hídon át közlekedik. A járatok egyik irányban sem érintik a Clark Ádám téri, a Széchenyi István téri és a József nádor tér / Hild tér megállójukat.
A 105-ösre és a 210B-re Buda felé a Deák Ferenc térnél, a 9-es busz Kőbánya irányú megállójában lehet felszállni. A 16-os és a 216-os a Budai Vár felé a Clark Ádám térnél, a Hunyadi János úton kijelölt megállóban vehető igénybe.
A Hősök terén koncert miatt változik a budapesti közlekedés
A Budapesti Fesztiválzenekar szeptember 12-én, szombaton 18:30-tól ingyenes komolyzenei koncertet ad a Hősök terén. A kapcsolódó lezárások már délután elkezdődnek.
16 órától várhatóan 20:30-ig korlátozzák a forgalmat az Állatkerti körút, a Hősök tere és a Kós Károly sétány egyes szakaszain.
18 órától várhatóan 20:30-ig lezárják:
- a Hősök terét körben;
- az Andrássy utat a Bajza utca és a Dózsa György út között;
- a Kós Károly sétányt mindkét irányban;
- az Olof Palme sétányt a Zichy Mihály út és a Hősök tere között;
- a Dózsa György utat a Városligeti fasor és a Podmaniczky utca között.
A BKK a környéken a 105-ös, a 210B, a 20E, a 30-as, a 30A és a 230-as busz, valamint a 75-ös és a 79-es trolibusz terelését jelezte. A 81-es troli megállóhelye már 16 órától módosul. A koncertre utazóknak az igény szerint sűrűbben közlekedő M1-es metrót ajánlják.
Cikkünk a BKK oldalán megjelent információk alapján készült.
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