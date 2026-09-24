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Budapest madártávlatból: így néznek ki a főváros látványosságai naplemente után - Galéria

52 perce
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A főváros évente több százezer turistát vonz az országba lenyűgöző esti kivilágításával. Most elhoztunk néhány képet ezekről, ráadásul madártávlatból.
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budapestmargit - szigetparlament

Budapest nemcsak nappal nyújt lenyűgöző látványt, hanem este is – pláne, ha madártávlatból nézzük a leghíresebb látványosságait.

Lenyűgöző látványt nyújt Budapest esti kivilágítása a levegőből.
Lenyűgöző látványt nyújt Budapest esti kivilágítása a levegőből. Fotó: Gábor Zoltán

Budapest madártávlatból

A főváros évente turisták százezreit vonzza az országba a csodás esti kivilágításával – ráadásul a látogatóknak szinte még a repülőgépből sem kell kiszállniuk, hogy megcsodálják mindezt. Budapest legnépszerűbb pontjait, köztük a Parlamentet és a Margit-szigetet, már a magasból is könnyen ki lehet szúrni, és talán még lenyűgözőbb látványt nyújtanak egy kicsit távolabbról.

Az alábbi képre kattintva te is megnézheted, hogyan fest Budapest a levegőből:

Budapest, légi fotók,drón fotók, éjjel
Budapest, légi fotók,drón fotók, éjjel
Budapest, légi fotók,drón fotók, éjjel
Budapest, légi fotók,drón fotók, éjjel
Budapest, légi fotók,drón fotók, éjjel
Budapest, légi fotók,drón fotók, éjjel
Budapest, légi fotók,drón fotók, éjjel
Budapest, légi fotók,drón fotók, éjjel
Galéria: Így még nem láttad Budapestet - esti légi fotók naplementekor
Fotó: Gábor Zoltán
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Így még nem láttad Budapestet - esti légi fotók naplementekor

 

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