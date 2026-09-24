Budapest madártávlatból: így néznek ki a főváros látványosságai naplemente után - Galéria

A főváros évente több százezer turistát vonz az országba lenyűgöző esti kivilágításával. Most elhoztunk néhány képet ezekről, ráadásul madártávlatból.
Budapest nemcsak nappal nyújt lenyűgöző látványt, hanem este is – pláne, ha madártávlatból nézzük a leghíresebb látványosságait.
Budapest madártávlatból
A főváros évente turisták százezreit vonzza az országba a csodás esti kivilágításával – ráadásul a látogatóknak szinte még a repülőgépből sem kell kiszállniuk, hogy megcsodálják mindezt. Budapest legnépszerűbb pontjait, köztük a Parlamentet és a Margit-szigetet, már a magasból is könnyen ki lehet szúrni, és talán még lenyűgözőbb látványt nyújtanak egy kicsit távolabbról.
Az alábbi képre kattintva te is megnézheted, hogyan fest Budapest a levegőből:
Galéria: Így még nem láttad Budapestet - esti légi fotók naplementekor
Fotó: Gábor Zoltán
1/8
Így még nem láttad Budapestet - esti légi fotók naplementekor
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!