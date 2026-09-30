Jó hír érkezett: van, aki havi tíz alkalommal díjmentesen használhatja a MOL Bubit

Jó hír a BudapestGO felhasználóknak: szeptember 28-tól ingyenes MOL Bubi-kuponokat kaphatnak azok, akik legalább 30 napos bérletet vásárolnak az alkalmazásban. A BKK közleménye szerint az új kedvezmény havonta tíz alkalommal biztosít díjmentes használatot a klasszikus kerékpárokhoz.

Havi 10 alkalommal ingyenesen használhatják a MOL Bubit a BudapestGO-bérletesek. Fotó: BKK

Havi 10 alkalommal ingyenesen használhatják a MOL Bubit a BudapestGO-bérletesek

A BKK-nak a célja a kezdeményezéssel az, hogy a közösségi közlekedést használók számára egyszerűbbé váljon a közbringa-szolgáltatás a mindennapi utazásaik során.

Szeptember 28-tól az alkalmazásban vásárolt, érvényes havi, negyedéves vagy éves bérlettel rendelkezők MOL Bubi-kuponokat igényelhetnek, amelyekkel havonta tíz alkalommal díjmentesen használhatják a MOL Bubi kerékpárokat. A felhasználók a regisztráció után tíz, egyenként legfeljebb 30 perces utazásra jogosító kupont kapnak a klasszikus MOL Bubi kerékpárok használatához.

- írták.

A kuponokat a negyedéves bérlettel rendelkezők három egymást követő hónapban, az éves bérletesek pedig tizenkét hónapon keresztül kapják meg e-mailben. Ezeket a regisztrációtól számítva 30 napig használhatják fel.

Bővülnek a Mobi-pontok: több mint 400 új helyen lehet felvenni és lerakni a bringákat

A BKK a korábbi terveknek megfelelően fokozatosan bevonja a Mobi-pontokat a MOL Bubi szolgáltatásába: ennek első lépéseként szeptember 15-től több mint 400 Mobi-pont vált elérhetővé a közbringahasználók számára - olvasható a közleményben. A sűrűbb állomáshálózatnak köszönhetően a most már 300-400 méter helyett, akár 100-150 méterenként is van olyan hely, ahol lehet közbringát leadni és felvenni.

Ez a fejlesztés a tervek szerint folytatódik, és idén ősszel még négyszáz Mobi-ponttal egészülhet ki a hálózat, 2027 elejére pedig már összesen több mint 1100 helyszínen lehet felvenni és letenni a bringákat a fővárosban.