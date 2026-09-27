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busz

Érvényes jeggyel is a megállóban maradhatunk: furcsa helyzet alakulhat ki a helyközi buszokon

48 perce
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Hiába váltják meg előre, online a menetjegyet az utazni vágyók, mégsem biztos, hogy fel lehet jutni a helyközi buszra. A probléma főként azokon a járatokon okozhat kellemetlen meglepetést, amelyeken nincs lehetőség helyfoglalásra.
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buszbuszjegymáv

Kellemetlen helyzetbe kerülhetnek azok, akik előre, online vásárolják meg menetjegyüket egy helyközi buszra, amelyen nincs lehetőség helyfoglalásra. A Bama több olvasói jelzés alapján arról számolt be, hogy egyes útvonalakon – például a Pécs–Balatonlelle, Pécs–Kaposvár vagy Pécs–Szekszárd viszonylatban – az alkalmazásban a vásárlás mellett az szerepel: „nem lehetséges helyfoglalás”.

busz
Megvan a buszjegy, de van egy bökkenő: erre hívta fel a figyelmet a MÁV
Fotó: MW

Így ugyan előre megváltható az utazás, arról azonban nincs információ, hogy mennyi szabad férőhely maradt a buszon.

Megtelhet a busz, hiába van menetjegy

A Bama a MÁV-csoport ügyfélszolgálatától azt a tájékoztatást kapta, hogy 

az előre megvásárolt menetjegy nem garantálja minden esetben a felszállást, ha időközben megtelik a jármű.

Ez elsősorban a népszerű, több települést érintő útvonalakon okozhat gondot. A lap egyik olvasója például arról számolt be, hogy egy Pécsről Zalaegerszeg felé, Kaposvárt érintő buszon 

több megállóban is várakozók maradtak le, mert már nem volt elegendő szabad hely.

Mit tehet, aki nem fér fel?

A telefonos ügyfélszolgálat tájékoztatása szerint ilyen esetben a sofőrtől igazolást lehet kérni arról, hogy a járat telítettsége miatt nem történt meg az utazás. 

Ezt az igazolást, a menetjegyet, valamint a visszatérítéshez szükséges bankszámlaszámot az eszrevetel@mavcsoport.hu címre kell elküldeni, és az összeg visszatérítését ezen keresztül lehet kezdeményezni.

A problémát az jelenti, hogy helyfoglalás hiányában az utazók előre nem feltétlenül tudják felmérni, mennyire zsúfolt az adott busz. A Bama írásban is megkereste a MÁV-csoportot arról, hogy milyen sorrend érvényes túljelentkezés esetén, illetve elsőbbséget élveznek-e azok, akik előre váltottak jegyet. A portál szerint cikkük megjelenéséig nem érkezett hivatalos válasz.

 

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