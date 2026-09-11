Menekültek az utasok: menetrend szerinti busz kapott lángra

A Tolna vármegyei rendőrség közleménye szerint pénteken 12:00 után kigyulladt egy menetrend szerinti busz Nagyvejkén a Fő utcában.

Menetrend szerinti busz gyulladt ki Nagyvejkén. Fotó: Tolna vármegyei rendőrség

Menetrend szerinti busz gyulladt ki Nagyvejkén

A katasztrófavédelem jelentése szerint a helyszínre a szekszárdi és bonyhádi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik eloltották a lángokat. A tűz a jármű melletti épület nyílászáróját is érintette kis mértékben. A rendőrség szerint az utasok és a sofőr is időben, sérülés nélkül el tudták hagyni a buszt.