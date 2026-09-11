Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Üzemanyag

Megszólalt a MOL a kormány döntéséről

Rendkívüli

Gyászol a magyar kézilabda, elhunyt László Ferenc

rendőrség

Menekültek az utasok: menetrend szerinti busz kapott lángra

47 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hatalmas füstfelhő gomolygott Nagyvejkén a Fő utcában. A Tolna vármegyei rendőrség jelentése szerint egy busz kapott lángra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rendőrségbusztűzeset

A Tolna vármegyei rendőrség közleménye szerint pénteken 12:00 után kigyulladt egy menetrend szerinti busz Nagyvejkén a Fő utcában.

Menetrend szerinti busz gyulladt ki Nagyvejkén.
Menetrend szerinti busz gyulladt ki Nagyvejkén. Fotó: Tolna vármegyei rendőrség

Menetrend szerinti busz gyulladt ki Nagyvejkén

A katasztrófavédelem jelentése szerint a helyszínre a szekszárdi és bonyhádi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik eloltották a lángokat. A tűz a jármű melletti épület nyílászáróját is érintette kis mértékben. A rendőrség szerint az utasok és a sofőr is időben, sérülés nélkül el tudták hagyni a buszt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!