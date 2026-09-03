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villamos

Újabb korszerű villamos állt forgalomba Budapesten – több vonalat is érinthet a változás

1 órája
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Újabb alacsonypadlós villamos állt forgalomba Budapesten, miközben további járművek érkezése is várható. A most átadott CAF-villamos a szükséges műszaki vizsgálatok, próbafutások és hatósági engedélyezés után kezdhette meg az utasok szállítását.
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villamosBudapestBKK

Forgalomba állt a 41. új CAF-villamos Budapesten. A 2297-es pályaszámú jármű a korábban megrendelt, összesen 51 darabos flotta része – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

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Újabb CAF-villamos állt forgalomba Budapesten
Fotó: BKK

A CAF-villamos üzembe helyezését több lépcsőből álló ellenőrzési folyamat előzte meg. A gyártást követő tesztelés és műszaki ellenőrzések mellett a járműnek 500 kilométeres hibamentes próbafutást is teljesítenie kellett, majd elvégezték az engedélyezéshez szükséges hatósági vizsgálatokat.

A további megrendelt villamosok folyamatosan érkeznek Budapestre, és az üzembe helyezés előtti vizsgálati, illetve engedélyezési folyamat különböző szakaszaiban vannak.

Melyik vonalakon lehet több CAF-villamos?

Az új járművek forgalomba állításával tovább növekedhet az alacsonypadlós villamosok száma azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is közlekednek ilyen szerelvények.

A BKK tájékoztatása szerint több CAF-villamos közlekedhet:

  • az 1-es,
  • a 3-as,
  • a 17-es,
  • a 19-es,
  • a 42-es,
  • az 50-es,
  • az 56-os,
  • az 56A,
  • valamint a 61-es villamos vonalán.

Az 51 új jármű forgalomba állításával, valamint az európai uniós infrastruktúrafejlesztési források rendelkezésre állása esetén a tervek szerint a 24-es és a 62-es vonalon is megjelenhetnek a korszerű villamosok. A 14-es és a 69-es vonalon pedig tovább növekedhet az alacsonypadlós járművek száma.

A BKK és a BKV emellett vizsgálja annak infrastrukturális feltételeit is, hogy a 47-es és a 49-es villamos vonalán megjelenhessenek a CAF-járművek.

A gyártó a következő időszakban folyamatosan adja át az új járműveket. A teljes megrendelés teljesítésével az alacsonypadlós villamosok aránya a fővárosban forgalomban lévő villamosok között 40 százalék fölé emelkedik.

Ahhoz, hogy az új járművek a budapesti hálózat további részein is közlekedhessenek, infrastrukturális beruházásokra van szükség. Ezek közé tartozik az áramellátás fejlesztése, egyes vonalak és végállomások átépítése, a peronok akadálymentesítése, valamint a kocsiszíni kapacitások bővítése. A BKK több ilyen beruházás előkészítésén is dolgozik. Folyamatban van a Ferencváros kocsiszín fejlesztésének tervezése, emellett az Angyalföld és a Száva kocsiszínt érintő beruházások előkészítése is megkezdődött. A 24-es villamos végállomásainak fejlesztését szintén tervezik, hogy a vonal alkalmassá váljon az alacsonypadlós CAF-villamosok fogadására.

Az 51 CAF-villamos beszerzése európai uniós támogatással valósul meg. A projekt vissza nem térítendő támogatásának összege 42,863 milliárd forint.

 

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