Újabb korszerű villamos állt forgalomba Budapesten – több vonalat is érinthet a változás

Forgalomba állt a 41. új CAF-villamos Budapesten. A 2297-es pályaszámú jármű a korábban megrendelt, összesen 51 darabos flotta része – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).
A CAF-villamos üzembe helyezését több lépcsőből álló ellenőrzési folyamat előzte meg. A gyártást követő tesztelés és műszaki ellenőrzések mellett a járműnek 500 kilométeres hibamentes próbafutást is teljesítenie kellett, majd elvégezték az engedélyezéshez szükséges hatósági vizsgálatokat.
A további megrendelt villamosok folyamatosan érkeznek Budapestre, és az üzembe helyezés előtti vizsgálati, illetve engedélyezési folyamat különböző szakaszaiban vannak.
Melyik vonalakon lehet több CAF-villamos?
Az új járművek forgalomba állításával tovább növekedhet az alacsonypadlós villamosok száma azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is közlekednek ilyen szerelvények.
A BKK tájékoztatása szerint több CAF-villamos közlekedhet:
- az 1-es,
- a 3-as,
- a 17-es,
- a 19-es,
- a 42-es,
- az 50-es,
- az 56-os,
- az 56A,
- valamint a 61-es villamos vonalán.
A BKK és a BKV emellett vizsgálja annak infrastrukturális feltételeit is, hogy a 47-es és a 49-es villamos vonalán megjelenhessenek a CAF-járművek.
A gyártó a következő időszakban folyamatosan adja át az új járműveket. A teljes megrendelés teljesítésével az alacsonypadlós villamosok aránya a fővárosban forgalomban lévő villamosok között 40 százalék fölé emelkedik.
Ahhoz, hogy az új járművek a budapesti hálózat további részein is közlekedhessenek, infrastrukturális beruházásokra van szükség. Ezek közé tartozik az áramellátás fejlesztése, egyes vonalak és végállomások átépítése, a peronok akadálymentesítése, valamint a kocsiszíni kapacitások bővítése. A BKK több ilyen beruházás előkészítésén is dolgozik. Folyamatban van a Ferencváros kocsiszín fejlesztésének tervezése, emellett az Angyalföld és a Száva kocsiszínt érintő beruházások előkészítése is megkezdődött. A 24-es villamos végállomásainak fejlesztését szintén tervezik, hogy a vonal alkalmassá váljon az alacsonypadlós CAF-villamosok fogadására.
Az 51 CAF-villamos beszerzése európai uniós támogatással valósul meg. A projekt vissza nem térítendő támogatásának összege 42,863 milliárd forint.
Az 51 új jármű forgalomba állításával, valamint az európai uniós infrastruktúrafejlesztési források rendelkezésre állása esetén a tervek szerint a 24-es és a 62-es vonalon is megjelenhetnek a korszerű villamosok. A 14-es és a 69-es vonalon pedig tovább növekedhet az alacsonypadlós járművek száma.