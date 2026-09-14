Drágulhat a cigaretta: brutális adóemelést tervez a kormány

A cigaretta jövedéki adójának jelentős emelését is tartalmazza az a törvényjavaslat, amelyet a kormány hétfőn terjesztett az Országgyűlés elé. A javaslat elsődleges célja az üzemanyagárak emelkedéséhez kapcsolódó támogatási intézkedések szabályozása, de a csomagban több adómódosítás is szerepel.

Cigaretta: brutális adóemelést tervez a kormány, novembertől jöhet a drágulás

Fotó: Ladóczki Balázs

A parlament a kormány tervei szerint kivételes eljárásban tárgyalja a javaslatot, így már kedden szavazhatnak róla. A kabinet az eljárást azzal indokolta, hogy a módosításokhoz kiemelt nemzeti érdek fűződik. Az üzemanyag-támogatásra vonatkozó rendelkezések a kihirdetést követő napon léphetnének hatályba.

Novembertől emelkedne az adó

A dohánytermékek jövedéki adójának emelése ugyanakkor csak november 1-jén lépne életbe, amennyiben az Országgyűlés elfogadja a törvényjavaslatot. A tervezet nem részletezi, hogy a kormány miért ugyanebben a jogszabálycsomagban kívánja megemelni a dohánytermékek adóját. A cigaretta esetében a jelenlegi szabályozás szerint ezer szálanként legalább 47 140 forintos jövedéki adót kell fizetni. Ez novembertől legalább 59 800 forintra nőne. Egy 20 szálas doboz esetében ez azt jelenti, hogy a minimumként meghatározott adó 943 forintról 1196 forintra emelkedne, vagyis legalább 253 forinttal nőne a cigaretta után fizetendő adó. A tervezet szerint a többi dohánytermék adója is emelkedne.

A szivar és szivarka esetében a minimális adómérték ezer darabonként 5450 forintról 6100 forintra nőne, miközben a kiskereskedelmi eladási árhoz kötött 14 százalékos adómérték változatlan maradna. A finomra vágott dohány adója kilogrammonként 29 270 forintról 32 200 forintra emelkedne. A füst nélküli dohánytermékeknél ugyanez a változás lépne életbe.

A töltőfolyadék jövedéki adója milliliterenként 38 forintról 41 forintra nőne, míg az új dohánytermék-kategóriák dohányt tartalmazó vagy dohánnyal együtt fogyasztott egyszer használatos termékeinél darabonként 40 helyett 50 forintos adóval számol a javaslat.

Az ilyen termékekhez kapcsolódó folyadék adója milliliterenként 79 forintról 100 forintra emelkedne. A dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékeknél kilogrammonként 29 270 helyett 31 610 forintos jövedéki adót határoznának meg, a hevített termékek adója pedig szálanként 40-ről 50 forintra nőne.