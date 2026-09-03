Tombol a szárazság hazánkban: ekkor érkezhet a megváltó csapadék

Nincs kilátás a szárazságot érdemben csökkentő csapadékra a jövő hét közepéig, addig az aszály a záporokból, zivatarokból csak átmenetileg és kis mértékben enyhülhet - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, a múlt hét közepe óta több napon is előfordultak záporok, zivatarok, de számottevő, 10 millimétert elérő csapadék csak kis területen, nyugaton és a Tiszántúl középső részén hullott, az ország nagyobb részén szinte semmi nem esett. Az elmúlt 30 napban 20-60 milliméterrel kevesebb eső esett a szokásosnál, a 90 napos csapadékösszeg pedig - ami pár nap híján az egész nyarat mutatja - 90-180 milliméterrel marad el a sokéves átlagtól. A január óta országos átlagban felhalmozódott csapadékhiány már meghaladja a 174 millimétert.

A jövő hét közepéig nincs kilátás érdemi csapadékra (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

A jövő hét közepéig nincs kilátás érdemi csapadékra

Az elmúlt napok záporai nyugaton és a Tiszántúl középső részén átmenetileg átnedvesítették a felső néhány centiméteres talajréteget, 10 centiméternél mélyebbre azonban csak Zalában jutott a nedvességből, így az ország túlnyomó részén továbbra is rendkívül száraz a talaj, ennyire alacsony talajnedvesség évtizedek óta nem fordult elő. Az ország több mint 91 százalékán továbbra is nagyfokú, főleg az Alföldön a legmagasabb fokozatú, súlyos mezőgazdasági aszály van.

A hőmérséklet az elmúlt napokban 3-5 Celsius-fokkal magasabban alakult a sokéves átlagnál, a csúcsértékek jellemzően 30 fok körül vagy fölötte alakultak.

A nyári kapásnövények a növényszáradás fázisában vannak, a betakarításuk is hamarabb elkezdődött a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszályt. Az öntözetlen kukoricatáblák teljesen elszáradtak. A felszín zöldességét mutató vegetációs index értéke az egész tenyészidőszakban nagyon alacsony volt, ami a katasztrofális termést mutatja, kivéve a délnyugati országrészt, ahol több eső esett a nyár során, így arrafelé kisebb a kár.

A felszín zöldességét mutató vegetációs index augusztus második felében tovább csökkent, a szántóföldi növények mellett a természetes vegetáció is sokat veszített zöld tömegéből, sokfelé az erdők is sárgulásnak indultak, egyes fafajok levelei teljesen elszáradtak vagy már le is hulltak. A zöld tömeg mennyisége óriási mértékben marad el a szokásos értéktől, ami a tartósan aszályos körülmények következménye.