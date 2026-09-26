Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Nálunk a fél csapat ilyen sztár” – az ukránok keményen beleálltak Szoboszlaiba

Cserpes Tejivó

Elárulta Cserpes István, miért adta el a sajtbirodalmát – így él most a magyar sajtkirály

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Harmincöt év után új tulajdonoshoz került a Cserpes Sajtműhely, az alapító azonban öt évig még tanácsadóként segíti a vállalkozást. Cserpes István most arról is beszélt, miért döntött az életművének számító cég eladása mellett, hogyan indult a vállalkozása, és mivel tölti majd az idejét a tejipar után.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Cserpes TejivóCserpes SajtműhelyCserpes István

Cserpes István neve évtizedek óta összefonódik a magyar tejiparral, az elmúlt években azonban már a televízióban is találkozhattak vele a nézők. 2024-ben lányával, Cserpes Laurával együtt vállalta az Ázsia Expressz kihívását. Bár az apa-lánya páros idő előtt kiesett, a műsorban így is a nézők egyik kedvelt szereplőivé váltak.

Cserpes István (lányával indult az Ázsia Expresszen, a fotó a sajtótájékoztatón készült)
Cserpes István (lányával indult az Ázsia Expresszen, a fotó a sajtótájékoztatón készült) - Fotó: Havran Zoltán

Nemrég aztán újabb nagy változás történt Cserpes István életében: eladta a Cserpes Sajtműhelyt. Az alapító azt mondta, már körülbelül öt éve érlelődött benne a váltás gondolata. A vállalkozás élén azonban még nem tűnik el teljesen, az új tulajdonos mellett öt évig tanácsadóként marad.

Nehéz indulás után jött a nagy áttörés

Cserpes István a rendszerváltás után döntött úgy, hogy barátjával saját sajtkészítő vállalkozásba kezd. A kezdet azonban korántsem volt egyszerű: az első termékekkel komoly problémák adódtak, és a vállalkozás anyagilag is nehéz helyzetben volt. A család is besegített, felesége a tanári fizetéséből támogatta a céget, hogy tovább tudjanak lépni.

tej, túró, sajt
Illusztráció
Fotó: Pixabay

A fordulópontot végül a ricotta jelentette.

Cserpes István felismerte, hogy a sajtkészítés során keletkező savóból olyan terméket lehet előállítani, amelyre nagy kereslet van.

A ricotta azért is bizonyult jó választásnak, mert a pékek és pizzériák könnyen fel tudták használni, ráadásul a tehéntúróhoz képest kedvezőbb áron kínálták. Cserpes István szerint akár az is előfordulhatott, hogy aki évtizedekkel ezelőtt túrós batyut evett, valójában ricottás batyut kapott, csak nem tudott róla.

A gyártás néhány év alatt nulláról napi három tonnára nőtt, és az üzlet komoly bevételt termelt.

Szemtelenül sokat kerestünk akkor!

– idézte fel a vállalkozó a Blikknek a sikeres időszakot.

A tejivók is nagy sikert hoztak

A Cserpes márka később a tejivókkal is új irányt vett. Az első budapesti üzlet megnyitása előtt nem voltak biztosak benne, hogy a vásárlók visszatérnek-e a régi típusú tejivók világához, ám az első héten hosszú sor alakult ki a Deák téri üzletnél.

Cserpes István szerint a tejivók kezdetben fantasztikusan működtek, az utóbbi időszakban azonban már nehezebb megszólítani velük a fiatalokat.

A vállalkozó szerint a vendéglátás jelenleg nehéz helyzetben van, és a fiatalabb korosztály körében inkább a pizza, a gyros és a hamburger népszerű. Úgy látja, a tejivóknak is meg kell találniuk azt az irányt, amellyel újra vonzóbbá válhatnak.

Tej és citromlé keverékével néhány perc alatt készíthetünk házi íróhelyettesítőt, amely sütéshez és pácoláshoz egyaránt alkalmas
Illusztráció
Fotó:  123RF 

Öt évig még marad a Cserpes mellett

A cég eladásának gondolata már korábban felmerült, de a mostani üzlet előtt két érdeklődővel sem sikerült megállapodni.

A harmadik vevő, a mosonmagyaróvári, családi tulajdonban lévő Profood Flexum Kft. végül megfelelő partnernek bizonyult.

A tulajdonosváltással a márkanév, a termékek és a minőség is változatlan marad, Cserpes István pedig tanácsadóként továbbra is részt vesz a vállalkozás életében.

Az alapító szerint 35 év egy emberöltő, és az elmúlt években egyre inkább érezte, hogy eljött a váltás ideje. Arról is beszélt, hogy a folyamat már körülbelül öt éve elkezdődött benne, a koronavírus-járvány idején pedig különösen nehéz időszakot élt meg. Végül olyan vevőt talált, akiben megbízik, és akiről úgy gondolja, jó kezekben lesz nála a vállalkozás.

Szőlősgazdaként folytatja

A cégvezetés után Cserpes István nem tervezi, hogy egyszerűen hátradől. A badacsonyi birtokán szőlőt gondoz, bort készít, és szeretné megmérettetni a borait is.

Emellett több időt töltene feleségével, akivel öt gyermeket neveltek fel.

Cserpes István szerint most egy új életszakasz kezdődik számára, miközben a Cserpes márka továbbra is az országban marad. „Marad a neve, marad a minőség, hát nekem akkor mi kell még?” – fogalmazott a vállalkozó.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!