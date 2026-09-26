Elárulta Cserpes István, miért adta el a sajtbirodalmát – így él most a magyar sajtkirály

Cserpes István neve évtizedek óta összefonódik a magyar tejiparral, az elmúlt években azonban már a televízióban is találkozhattak vele a nézők. 2024-ben lányával, Cserpes Laurával együtt vállalta az Ázsia Expressz kihívását. Bár az apa-lánya páros idő előtt kiesett, a műsorban így is a nézők egyik kedvelt szereplőivé váltak.
Nemrég aztán újabb nagy változás történt Cserpes István életében: eladta a Cserpes Sajtműhelyt. Az alapító azt mondta, már körülbelül öt éve érlelődött benne a váltás gondolata. A vállalkozás élén azonban még nem tűnik el teljesen, az új tulajdonos mellett öt évig tanácsadóként marad.
Nehéz indulás után jött a nagy áttörés
Cserpes István a rendszerváltás után döntött úgy, hogy barátjával saját sajtkészítő vállalkozásba kezd. A kezdet azonban korántsem volt egyszerű: az első termékekkel komoly problémák adódtak, és a vállalkozás anyagilag is nehéz helyzetben volt. A család is besegített, felesége a tanári fizetéséből támogatta a céget, hogy tovább tudjanak lépni.
A fordulópontot végül a ricotta jelentette.
Cserpes István felismerte, hogy a sajtkészítés során keletkező savóból olyan terméket lehet előállítani, amelyre nagy kereslet van.
A ricotta azért is bizonyult jó választásnak, mert a pékek és pizzériák könnyen fel tudták használni, ráadásul a tehéntúróhoz képest kedvezőbb áron kínálták. Cserpes István szerint akár az is előfordulhatott, hogy aki évtizedekkel ezelőtt túrós batyut evett, valójában ricottás batyut kapott, csak nem tudott róla.
A gyártás néhány év alatt nulláról napi három tonnára nőtt, és az üzlet komoly bevételt termelt.
Szemtelenül sokat kerestünk akkor!
– idézte fel a vállalkozó a Blikknek a sikeres időszakot.
A tejivók is nagy sikert hoztak
A Cserpes márka később a tejivókkal is új irányt vett. Az első budapesti üzlet megnyitása előtt nem voltak biztosak benne, hogy a vásárlók visszatérnek-e a régi típusú tejivók világához, ám az első héten hosszú sor alakult ki a Deák téri üzletnél.
Cserpes István szerint a tejivók kezdetben fantasztikusan működtek, az utóbbi időszakban azonban már nehezebb megszólítani velük a fiatalokat.
A vállalkozó szerint a vendéglátás jelenleg nehéz helyzetben van, és a fiatalabb korosztály körében inkább a pizza, a gyros és a hamburger népszerű. Úgy látja, a tejivóknak is meg kell találniuk azt az irányt, amellyel újra vonzóbbá válhatnak.
Öt évig még marad a Cserpes mellett
A cég eladásának gondolata már korábban felmerült, de a mostani üzlet előtt két érdeklődővel sem sikerült megállapodni.
A harmadik vevő, a mosonmagyaróvári, családi tulajdonban lévő Profood Flexum Kft. végül megfelelő partnernek bizonyult.
A tulajdonosváltással a márkanév, a termékek és a minőség is változatlan marad, Cserpes István pedig tanácsadóként továbbra is részt vesz a vállalkozás életében.
Az alapító szerint 35 év egy emberöltő, és az elmúlt években egyre inkább érezte, hogy eljött a váltás ideje. Arról is beszélt, hogy a folyamat már körülbelül öt éve elkezdődött benne, a koronavírus-járvány idején pedig különösen nehéz időszakot élt meg. Végül olyan vevőt talált, akiben megbízik, és akiről úgy gondolja, jó kezekben lesz nála a vállalkozás.
Szőlősgazdaként folytatja
A cégvezetés után Cserpes István nem tervezi, hogy egyszerűen hátradől. A badacsonyi birtokán szőlőt gondoz, bort készít, és szeretné megmérettetni a borait is.
Emellett több időt töltene feleségével, akivel öt gyermeket neveltek fel.
Cserpes István szerint most egy új életszakasz kezdődik számára, miközben a Cserpes márka továbbra is az országban marad. „Marad a neve, marad a minőség, hát nekem akkor mi kell még?” – fogalmazott a vállalkozó.