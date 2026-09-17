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Deák Bill Gyula

Megható sorokkal búcsúzott Orbán Viktor Deák Bill Gyulától

44 perce
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77 éves korában meghalt a magyar blues legendás alakja. Deák Bill Gyula halála után sorra búcsúznak tőle barátai, pályatársai és a közélet szereplői, Orbán Viktor pedig Kosztolányi Dezső soraival emlékezett meg róla.
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Deák Bill Gyulamagyar énekesblueshalál

Deák Bill Gyula halálhírét csütörtök délelőtt jelentették be az énekes Facebook-oldalán. A közlés szerint egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul hunyt el. A magyar zenei élet markáns egyénisége még 77 évesen is színpadon volt.

20200924 Budapest Raktárkoncert Deák Bill Gyula Fotó: Markovics Gábor (MG) Ripost
Deák Bill Gyula Fotó: Markovics Gábor

Orbán Viktor Kosztolányi soraival búcsúzott Deák Bill Gyulától

Halála mélyen megrázta régi barátját, Nagy Ferót is, aki alig találta a szavakat, amikor értesült a történtekről. A legendás énekestől többen is búcsúznak. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is megemlékezett Deák Bill Gyuláról. Facebook-bejegyzésében Kosztolányi Dezső Halotti beszéd című versének sorait idézte:

Ilyen az ember. Egyedüli példány. Nem élt belőle több és most sem él.

Orbán Viktor ezután néhány szóval személyesen is elbúcsúzott az énekestől:

Isten veled, Bill Kapitány!

A bejegyzés mellé egy videót is csatolt. Deák Bill Gyula 2009-es életműkoncertjének egyik felvételét osztotta meg, amelyen a legendás magyar énekes az István, a király rockopera egyik ismert dalát adja elő.

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Meghalt Deák Bill Gyula Szeptember 17-én érkezett a tragikus hír, hogy 77 éves korában váratlanul elhunyt a legfeketeébb hangú fehér énekes. #deákbillgyula #blues #énekes #gyász

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Deák Bill Gyula halála
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