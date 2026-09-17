Megható sorokkal búcsúzott Orbán Viktor Deák Bill Gyulától

Deák Bill Gyula halálhírét csütörtök délelőtt jelentették be az énekes Facebook-oldalán. A közlés szerint egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul hunyt el. A magyar zenei élet markáns egyénisége még 77 évesen is színpadon volt.

Deák Bill Gyula Fotó: Markovics Gábor

Orbán Viktor Kosztolányi soraival búcsúzott Deák Bill Gyulától

Halála mélyen megrázta régi barátját, Nagy Ferót is, aki alig találta a szavakat, amikor értesült a történtekről. A legendás énekestől többen is búcsúznak. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is megemlékezett Deák Bill Gyuláról. Facebook-bejegyzésében Kosztolányi Dezső Halotti beszéd című versének sorait idézte:

Ilyen az ember. Egyedüli példány. Nem élt belőle több és most sem él.

Orbán Viktor ezután néhány szóval személyesen is elbúcsúzott az énekestől:

Isten veled, Bill Kapitány!

A bejegyzés mellé egy videót is csatolt. Deák Bill Gyula 2009-es életműkoncertjének egyik felvételét osztotta meg, amelyen a legendás magyar énekes az István, a király rockopera egyik ismert dalát adja elő.

"Köszönünk mindent, Kapitány!" – megható szavakkal búcsúznak pályatársai Deák Bill Gyulától Tragikus hír rázta meg az egész országot: elhunyt a legenda. Deák Bill Gyula 77 évesen tért örök nyugovóra, pályatársai pedig sorra búcsúznak tőle a közösségi oldalaikon. „Bill Kapitány átigazolt az égi Ferencvárosba” – Deák Bill Gyulát gyászolja a Fradi-tábor Elhunyt a magyar blues legendás alakja. Deák Bill Gyula hatalmas FTC-drukker hírében állt, a 77 éves énekes halálhíre a Fradi szurkolótáborát is megrázta.

@origo_hu Meghalt Deák Bill Gyula Szeptember 17-én érkezett a tragikus hír, hogy 77 éves korában váratlanul elhunyt a legfeketeébb hangú fehér énekes. #deákbillgyula #blues #énekes #gyász ♬ eredeti hang – Origo - Origo



